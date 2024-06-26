Чем запомнилось 26 июня, главные события этого дня, какие новости точно нельзя пропустить - об этом читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 26 июня ⟩ Аварии на одной дороге, языковой вопрос в больницах и санкции в отношении Беларуси
Новости Латвии:
Хорошая дорога, идеальные погодные условия, отличная видимость... При таких обстоятельствах за два дня в трех ДТП на Лиепайском шоссе погибли 6 человек. Две аварии произошли почти в одном и том же месте - возле Блидене -на 80-м и 90-м километрах. В обоих ДТП смертельный сценарий схож: во время обгона легковой автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. На первый взгляд причины аварий не видны, говорит эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис.
Второй день подряд в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе происходят трагические аварии. В Государственной полиции раскрыли причины дорожно-транспортых происшествий (ДТП).
В среду, 26 июня, в Блиденской волости Салдусского края произошло еще одно трагическое ДТП, сообщает Государственная полиция.
Во вторник, 25 июня, в Блиденской волости Салдусского края произошла авария, в результате которой погибли три человека. Автомобиль Volvo лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель фуры рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3 детали трагедии.
В больницах не видят проблем в общении с пациентами на иностранных языках, предлагая разные решения для таких случаев.
В среду, 26 июня, AS Rīgas siltums проведет гидравлическую проверку безопасности тепловых сетей на теплоэлектростанциях "Иманта" и "Засулаукс", во время которой в окрестностях Иманты, Золитуде, Спилве, Ильгюциемса, Дзирциемса, Агенскалнса и Шампетериса будут перебои в нагреве горячей воды, сообщили на предприятии.
Во вторник, 25 июня, в Сигулде произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором разбился дорогой автомобиль марки Bentley, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Российский режиссер и сценарист Александр Молочников в интервью Rus.LSM рассказал о запланированных съемках в Риге, а также о своих мастер-классах.
Лидер белорусской оппозиции и глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская примет участие сразу в трех дискуссиях 10-го фестиваля общения LAMPA, который состоится в начале июля в Цесисе.
За рубежом:
Послы стран Евросоюза (ЕС) в среду договорились о новых санкциях против Беларуси в связи с войной в Украине, чтобы более тесно привести их в соответствие со штрафными мерами в отношении России, пытаясь таким образом ограничить уклонение от них, сообщили официальные лица.
Российские власти в Кремле заявили, что не могут подтвердить сообщения о том, что истребитель российских ВВС сбил разведывательный беспилотник ВВС США над Черным морем, сообщает независимое российское издание The Moscow Times.
Крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa Group введет дополнительную плату, чтобы покрыть часть расходов, связанных с использованием экологически чистого топлива, пишет Rus.Postimees.
Завершились матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в группе С.
Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик сообщил в социальных сетях, что принял решение отказаться от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF).
Интересное чтиво:
Ольга Чернявская. Политик, блогер, активист, коуч. До выборов в Европарламент она прославилась своими, скажем так, неоднозначными высказываниями в TikTok. А теперь она уже живет в Беларуси, продолжая свою блогерскую карьеру там. И даже уже успела дать несколько интервью местным СМИ. Давайте же проследим за поворотами судьбы Чернявской.
"Музыка - это дело моей жизни", - сказала в интервью в программе RUS TVNET "В чём фишка?" музыкант, певица, педагог по вокалу и сценическому искусству Лиера Штейн.
Когда в тот октябрьский вечер девять лет назад Юрис остался один с четырьмя маленькими детьми, самая младшая, шестимесячная Санта, еще питалась молоком матери. Отец кормил ее кипяченым коровьим молоком. Мама, оставившая семью в поисках лучшей жизни, сейчас в тюрьме. Но семья Пудулисов из Саунасской волости Прейльского края стала сильной и сплоченной благодаря пережитым трудностям. "Я даже не заметил, как они выросли", - смеется 53-летний Юрис, который в одиночку воспитывает трех дочерей и сына.
Архимандрит Кирилл Говорун - богослов и церковный деятель, который входил в ближайшее окружение патриарха Московского Кирилла и делал прекрасную карьеру в РПЦ МП, но покинул ее из-за идеологических разногласий. Rus.Postimees поговорил с ним о трансформации личности патриарха Кирилла, о его отношениях с Владимиром Путиным, о сотрудничестве РПЦ со спецслужбами и о том, какую роль играют в управлении ЭПЦ МП митрополит Евгений и епископ Даниил.
Вечером 23 июня в Дагестане вооруженные люди напали на православные храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. Из 21 погибшего большинство — полицейские. По числу жертв и характеру нападения эти события сравнимы с нападением боевиков на Грозный в 2014 году. Владимир Путин случившееся так и не прокомментировал, исламистские группировки ответственность на себя не брали. Все нападавшие — уроженцы села Сергокала в Дагестане, среди них сын и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Последнего уже уволили, исключили из "Единой России", а затем арестовали по делу о мелком хулиганстве на 10 суток.
Кремлевские пропагандисты на прошлой неделе попытались сделать глобальной новостью и "политической сенсацией" заявление Владимира Путина о том, что Москва готова немедленно начать мирные переговоры, если ее условия будут приняты. Излишне говорить, что эти условия предполагают фактическую капитуляцию Украины, на которую не согласны ни Украина, ни ее западные союзники.
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