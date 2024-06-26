Главное за 26 июня Аварии на одной дороге, языковой вопрос в больницах и санкции в отношении Беларуси

Завершились матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в группе С.

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик сообщил в социальных сетях, что принял решение отказаться от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF).

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Ольга Чернявская. Политик, блогер, активист, коуч. До выборов в Европарламент она прославилась своими, скажем так, неоднозначными высказываниями в TikTok. А теперь она уже живет в Беларуси, продолжая свою блогерскую карьеру там. И даже уже успела дать несколько интервью местным СМИ. Давайте же проследим за поворотами судьбы Чернявской.

"Музыка - это дело моей жизни", - сказала в интервью в программе RUS TVNET "В чём фишка?" музыкант, певица, педагог по вокалу и сценическому искусству Лиера Штейн.

Когда в тот октябрьский вечер девять лет назад Юрис остался один с четырьмя маленькими детьми, самая младшая, шестимесячная Санта, еще питалась молоком матери. Отец кормил ее кипяченым коровьим молоком. Мама, оставившая семью в поисках лучшей жизни, сейчас в тюрьме. Но семья Пудулисов из Саунасской волости Прейльского края стала сильной и сплоченной благодаря пережитым трудностям. "Я даже не заметил, как они выросли", - смеется 53-летний Юрис, который в одиночку воспитывает трех дочерей и сына.