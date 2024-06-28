Путешественнице запретили посадку на самолет из-за "проблемы" с паспортом; пришлось опустошать кошелек

25-летняя Лайла Марч 7 июня вместе со своей сестрой прибыла в аэропорт Гатвик в надежде отправиться в 7-дневное путешествие в Канкун, Мексика.

В момент регистрации сотрудники аэропорта сообщили Лайле, что она не может подняться на борт, поскольку ее паспорт поврежден.

Сотрудница аэропорта сканировала паспорта и собиралась выдать сестрам билеты, когда заметила небольшое пятно в правом верхнем углу страницы с фотографией.

"Очевидно, на моем паспорте было небольшое пятно. Сотрудница позвала кого-то, кто забрал мой паспорт и исчез", - говорит женщина.

Спустя 45 минут ожидания Лайле сообщили, что она не может подняться на борт самолета.

"Они сказали, что в Мексике очень строгий паспортный контроль, поэтому они не могут впустить меня в страну", - пояснила она.

Лайла не хотела, чтобы ее сестра путешествовала одна, поэтому решила обратиться в другую авиакомпанию. Она была в шоке, когда узнала, что никаких возражений против ее паспорта у них нет.

"Не было никаких проблем, мне только пришлось дополнительно заплатить 1200 фунтов [около 1418 евро] за новые авиабилеты. По-моему, это просто безумие", - рассказала женщина.

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