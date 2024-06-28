Жара отступит? Прогноз синоптиков на следующую неделю

В субботу, 29 июня, ожидается переменная облачность, в Видземе и Латгале пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который в Юрмале и Риге перейдет в северный.

Максимальная температура воздуха составит +22...+27 градусов, но на западе Курземе и части Видземского побережья дневная температура не превысит +18...+21 градус. Последний день июня будет преимущественно сухим и солнечным, с небольшим южным ветром, во второй половине дня в Курземе усилится юго-восточный ветер.

В ночь на воскресенье температура опустится до +8...14 градусов, днем и вечером потеплеет до +24...29 градусов, на Курземском побережье Рижского залива местами будет до +22 градусов.

Галерея: Жара в Риге

В понедельник, 1 июля, через Латвию пройдет циклон, а с запада страну пересечет холодный фронт. Согласно текущим прогнозам, ночь будет тропически теплой, а дневные максимальные температуры составят от +18 градусов на западном побережье Курземе до +33 градусов в восточной части Латгале. Во многих местах возможны дожди и грозы, в том числе с градом.

В последующие дни температура не превысит +20...+25 градусов, более жаркая погода возможна в выходные.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!