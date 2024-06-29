США передадут Киеву ракеты и боеприпасы на 150 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена отправит в Украину очередной пакет военной помощи, в который среди прочего войдут управляемые ракеты Hawk, предназначенные для перехвата угроз с воздуха, и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило в пятницу, 28 июня, агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, Белый дом анонсирует эту инициативу поддержки Украины 1 июля.

В новый пакет помощи общим объемом 150 млн долларов войдут также "другие боеприпасы и оборудование для оборонных нужд Украины", добавили собеседники Reuters. Таким образом Вашингтон отвечает на "отчаянные просьбы Украины" о поддержке ее противовоздушной обороны в связи с усилившимися атаками РФ по энергетической инфраструктуре страны, отмечает агентство.

Помощь Украине будет предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению (Presidential Drawdown Authority), позволяющих в случае чрезвычайных ситуаций выделять военную помощь иностранным государствам и организациям без одобрения Конгресса.

США анонсировали помощь Украине объемом 1,5 млрд долларов

Вице-президент США Камала Харрис 15 июня объявила о выделении более 1,5 млрд долларов для поддержки Украины. Треть этой суммы предназначена для энергетического сектора страны, 379 млн долларов - на гуманитарную помощь для неотложных потребностей вынужденных переселенцев. Еще 300 млн долларов предоставит Госдепартамент США в виде помощи украинским службам гражданской безопасности, в частности пограничникам и правоохранительным органам.

С 2022 года США предоставили Украине военную помощь более чем на 50 млрд долларов.

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