Совет ЕС ужесточил санкции против Беларуси

Совет Европейского Союза принял новые санкции против Беларуси. "Этим пакетом мы закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме (в отношении РФ. - Ред.)", - заявил в субботу, 29 июня, после одобрения санкций официальный представитель Бельгии, до конца текущего месяца председательствующей в Совете ЕС. Он напомнил, что Беларусь и Россия входят в единый Таможенный союз.

Новые ограничительные меры являются ответом на участие режима Александра Лукашенко в противозаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины, отмечается в заявлении на сайте Совета ЕС. Они являются зеркальным отражением ряда ограничительных мер, уже действующих в отношении РФ, и решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степень интеграции российской и белорусской экономики, указывается далее.

Торговля, сфера услуг, транспорт и обход санкций