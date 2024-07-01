Профессия мечты сегодняшнего дня - IT-специалист в сфере финансов - хорошо оплачиваемая, стабильная работа. Какую профессию выбрать в будущем, чтобы она была востребована и хорошо оплачивалась? Продолжат ли зарплаты в ближайшие несколько лет расти так же быстро, как в прошлом году? Об этом поговорили с членом правления и ведущим консультантом SIA Figure Baltic Advisory Антой Праневич.

Я не могу назвать ни одной профессии, на которую не стоит смотреть, если она кажется интересной.

Но в целом на данный момент на рынке труда менее востребованы специалисты по информации, то есть библиотекари, музейные работники. В течение долгих лет низкооплачиваемой является розничная торговля, куда быстро приходят технологии.

Также малооплачиваемы художественный труд и журналистика. У творческих работ есть интересная теория, которая описана в книге "Бесполезные произведения". Чем больше человек с душой и сердцем относится к работе, тем меньше он думает о зарплате.