Дорн, Лобода, Козловский и снова "Би-2"! Куда сходить в июле?

Июль ожидается по-настоящему творческим, ярким и жарким! О событиях второго месяца лета - в подборке RUS TVNET!
Музыка
5 июля - исторический концерт Rock Legends с участием легенд британского рока
5 июля на концертной площадке Wondersala состоится исторический концерт Rock Legends с участием легенд британского рока SLADE, Smokie и SWEET!
Зрители услышат известные хиты 70-х и 80-х, вошедшие в десятку лучших британских и мировых чартов!
Видео: SLADE - Far Far Away
Подробнее о мероприятии - здесь.
5 июля - концерт поп-рок-группы AloeVera
5 июля в саду K. K. fon Stricka villa (улица Аристида Бриана, 9), в самом центре Риги, состоится красочное музыкальное событие в традициях open-air фестивалей - концерт культовой поп-рок-группы AloeVera. Девиз коллектива - музыка, танцы, свобода! О мероприятии - тут.
Видео: AloeVera - "Беги"
5 июля - Иван Дорн в Елгаве
Популярный украинский певец и музыкант Иван Дорн уже 5 июля выступит в Елгаве с большим концертным шоу. В этот день в Елгаве можно будет не только услышать самую популярную классику Ивана Дорна, но также увидеть грандиозное шоу. Концерт состоится в Brīvdabas koncertzāle Mītava.
Видео: Иван Дорн - "Северное сияние"
8 июля - Брайан Адамс в Риге
8 июля в "Арена Рига" выступит знаменитый канадский рок-музыкант Брайан Адамс. На концерте прозвучат и новые песни, и всеми любимые хиты. Подробнее.
19-20 июля - фестиваль Positivus
Фестиваль пройдет 19 и 20 июля в Риге, на Луцавсале. В этот раз среди артистов-участников - Ski Mask the Slump God, Джейсон Деруло, Offset, Finķis, Nothing But Thieves, Бенджамин Клементин, Джейкоб Кольер и десятки других артистов со всего мира. Подробный список участников - здесь!
26, 27, 28 июля - фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala
Главное событие первого дня - выступление знаменитой группы Londonbeat.
Фестиваль Laima Rendezvous пройдет в концертном зале "Дзинтари". Не упустите шанс окунуться в это уникальное музыкальное приключение 28 июля с Lucky Love, Андреем Макаревичем, Би-2, Нино Катамадзе, Sunstroke Project, Musiqq, Маркусом Ривой и многими другими замечательными артистами!
31 июля - LOBODA в Юрмале с юбилейным шоу
31 июля в Юрмале (к/з "Дзинтари") состоится сольный концерт украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA) в рамках нового мирового тура.
Театр и кино
2-5 июля - Би-би-си покажет свои знаковые документальные фильмы в Риге
В первую неделю июля Всемирная служба Би-би-си и Русская служба Би-би-си Ньюз проведут специальный показ лучших документальных фильмов Би-би-си, который пройдет в кинотеатре Splendid Palace в Риге. В течение трех дней фильмы, отражающие разнообразие материалов и журналистики Би-би-си, будут демонстрироваться на английском или русском языках с латышскими, английскими или русскими субтитрами. После каждого показа у зрителей будет эксклюзивная возможность встретиться с создателями фильма и задать им вопросы.
О каждом фильме, его времени и дате можно узнать тут:
9 июля - выступление актера Александра Филиппенко в Юрмале
9 июля в 19:30 в концертном зале "Дзинтари" (улица Турайдас, 1, Юрмала) состоится литературно-музыкальный вечер с программой из двух отделений. В первой части выступит актер театра и кино Александр Филиппенко с моноспектаклем "Здравствуйте, Михаил Михайлович!". Подробнее о мероприятии - тут.
29 июля - музыкальный моноспектакль Данилы Козловского
29 июля в концертном зале "Дзинтари" состоится показ музыкального моноспектакля российского актера Данилы Козловского, осудившего российское вторжение в Украину, сообщается на странице мероприятия в Facebook. О мероприятии:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!