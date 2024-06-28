Дорн, Лобода, Козловский и снова "Би-2"! Куда сходить в июле?

8 июля в "Арена Рига" выступит знаменитый канадский рок-музыкант Брайан Адамс. На концерте прозвучат и новые песни, и всеми любимые хиты. Подробнее.

19-20 июля - фестиваль Positivus

Фестиваль пройдет 19 и 20 июля в Риге, на Луцавсале. В этот раз среди артистов-участников - Ski Mask the Slump God, Джейсон Деруло, Offset, Finķis, Nothing But Thieves, Бенджамин Клементин, Джейкоб Кольер и десятки других артистов со всего мира. Подробный список участников - здесь!

26, 27, 28 июля - фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala

Главное событие первого дня - выступление знаменитой группы Londonbeat.

Фестиваль Laima Rendezvous пройдет в концертном зале "Дзинтари". Не упустите шанс окунуться в это уникальное музыкальное приключение 28 июля с Lucky Love, Андреем Макаревичем, Би-2, Нино Катамадзе, Sunstroke Project, Musiqq, Маркусом Ривой и многими другими замечательными артистами!

31 июля - LOBODA в Юрмале с юбилейным шоу

31 июля в Юрмале (к/з "Дзинтари") состоится сольный концерт украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA) в рамках нового мирового тура.

Театр и кино

2-5 июля - Би-би-си покажет свои знаковые документальные фильмы в Риге

В первую неделю июля Всемирная служба Би-би-си и Русская служба Би-би-си Ньюз проведут специальный показ лучших документальных фильмов Би-би-си, который пройдет в кинотеатре Splendid Palace в Риге. В течение трех дней фильмы, отражающие разнообразие материалов и журналистики Би-би-си, будут демонстрироваться на английском или русском языках с латышскими, английскими или русскими субтитрами. После каждого показа у зрителей будет эксклюзивная возможность встретиться с создателями фильма и задать им вопросы.

О каждом фильме, его времени и дате можно узнать тут:

9 июля - выступление актера Александра Филиппенко в Юрмале

9 июля в 19:30 в концертном зале "Дзинтари" (улица Турайдас, 1, Юрмала) состоится литературно-музыкальный вечер с программой из двух отделений. В первой части выступит актер театра и кино Александр Филиппенко с моноспектаклем "Здравствуйте, Михаил Михайлович!". Подробнее о мероприятии - тут.

29 июля - музыкальный моноспектакль Данилы Козловского

29 июля в концертном зале "Дзинтари" состоится показ музыкального моноспектакля российского актера Данилы Козловского, осудившего российское вторжение в Украину, сообщается на странице мероприятия в Facebook. О мероприятии:

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