Бытует мнение, что "домашний отдых" в Юрмале обходится дороже, чем на зарубежных курортах – вместе с авиаперелетом и ужином со шведским столом. TVNET+ выяснил, так ли это, и нашел бюджетные, но приличные варианты как в наших пенатах, так и на Средиземноморье.

Ну а теперь глянем, в какую сумму нашей паре обойдется отдых, к примеру, в Испании. Тем более что до Барселоны удобное авиасообщение и прямые рейсы.

Если прямо "здесь и сейчас" попробовать забронировать airBaltic Рига – Барселона с вылетом 5 августа и возвращением 11 августа, то стоимость на 1 человека – 329 евро. Однако если поварьировать с датами и акциями, можно смело уложиться примерно в 230 евро на душу населения. Ryanair примерно в эти даты предлагает авиаперелет стоимостью от 150 евро на человека (с учетом багажа).