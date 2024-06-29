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В прошлом году доходы депутата и семейного врача Козловской достигли около 160 000 евро

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Лига Козловска
Лига Козловска Фото: Paula Čurkste/LETA

Доходы главы Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢĀA) и депутата Сейма Лиги Козловской (СЗК) в прошлом году достигли примерно 160 000 евро, свидетельствует ее декларация должностного лица за 2023 год, сообщает агентство LETA.

За работу в Сейме Козловска получила 65 483 евро, еще неполные 58 000 евро она получила в виде зарплаты, дивидендов и других платежей от своей практики семейного врача в Балви. Третьей по величине позицией в ее доходах была пенсия, в виде которой политик получила 17 648 евро.

Получала Козловска доходы и из других источников - неполные 10 000 евро от Рижского университета Страдиня, неполные 5000 евро от Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, а также платежи от Латвийского фонда общественного здоровья, RSU ambulance и Рижской восточной клинической университетской больницы.

В конце 2023 года Козловска в виде безналичных средств накопила 19 153 евро в SEB banka. В свою очередь выданные ей займы, которые более чем в 20 раз превышают минимальную месячную зарплату, установленную Кабинетом министров, составили на конец 2023 года 21 000 евро.

В собственности Козловской находятся две квартиры в Балви, а в пользовании - постройка в Балвском крае. Кроме того, Козловска на конец прошлого года снимала квартиру в Риге.

У нее в пользовании находятся легковые автомобили Fiat Freemont 2012 года выпуска и Subaru XV 2017 года выпуска.

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