Крупный приют для животных обанкротился в Эстонии: долг составил более 300 тысяч евро

Управляющая НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева занимается помощью животным больше 20 лет. В Таллинне под ее руководством тоже работает большой приют. НКО Козыревой выиграла в конкурсе, организованном городом, и приступила к работе в Нарве 1 декабря 2022 года.

Само здание приюта было для города уникальным, так как полностью отвечало всем необходимым требованиям, и был рассчитан на то, чтобы вмещать одновременно около 200 котов и 15 собак. Стоимость приюта составила чуть больше миллиона евро, из которых 15 тысяч евро выделил город.