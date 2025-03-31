Одна из самых крупных в Эстонии некоммерческих организаций (НКО) Loomade Hoiupaik обанкротилась. Именно эта НКО являлась оператором нарвского муниципального приюта для животных, здание для которого было построено в 2022 году за почти 1 миллион евро.
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Крупный приют для животных обанкротился в Эстонии: долг составил более 300 тысяч евро
Управляющая НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева занимается помощью животным больше 20 лет. В Таллинне под ее руководством тоже работает большой приют. НКО Козыревой выиграла в конкурсе, организованном городом, и приступила к работе в Нарве 1 декабря 2022 года.