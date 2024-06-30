Во Франции и Швейцарии бушуют сильные бури: есть погибшие

Три человека в возрасте от 70 до 90 лет погибли в регионе Об на северо-востоке Франции, когда во время сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором они ехали.

Состояние четвертого пассажира оценивается как критическое.

В соседней Швейцарии четыре человека погибли и еще один пропал без вести.

Три человека погибли после того, как сильные ливни на юго-востоке страны вызвали обрушения земли.

По данным местной газеты La Regione, погибли две женщины, которые отправились в отпуск в регион Альп.

Один человек был найден мертвым в отеле в кантоне Вале на западе Швейцарии, сообщила полиция, предположив, что он мог быть застигнут врасплох стремительным подъемом уровня воды. Еще один человек в кантоне Вале считается пропавшим без вести.

В кантоне Вале службы гражданской безопасности объявили, что "несколько сотен" человек были эвакуированы, а дороги закрыты после того, как река Рон и ее притоки вышли из берегов в разных местах.