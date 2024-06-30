Во Франции и Швейцарии бушуют сильные бури: есть погибшие

Сильные бури и ливни, которые в конце этой недели обрушились на Францию, Швейцарию и Италию, унесли жизни семи человек, сообщает AFP.
Три человека в возрасте от 70 до 90 лет погибли в регионе Об на северо-востоке Франции, когда во время сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором они ехали.
Состояние четвертого пассажира оценивается как критическое.
В соседней Швейцарии четыре человека погибли и еще один пропал без вести.
Три человека погибли после того, как сильные ливни на юго-востоке страны вызвали обрушения земли.
По данным местной газеты La Regione, погибли две женщины, которые отправились в отпуск в регион Альп.
Один человек был найден мертвым в отеле в кантоне Вале на западе Швейцарии, сообщила полиция, предположив, что он мог быть застигнут врасплох стремительным подъемом уровня воды. Еще один человек в кантоне Вале считается пропавшим без вести.
В кантоне Вале службы гражданской безопасности объявили, что "несколько сотен" человек были эвакуированы, а дороги закрыты после того, как река Рон и ее притоки вышли из берегов в разных местах.
Спасательные службы оценивают, как лучше эвакуировать 300 человек, приехавших на футбольный турнир в Печ, а еще около 70 человек были эвакуированы из лагеря отдыха в деревне Моньо.
Ранее полиция уже сообщала, что плохая погода особенно осложняет спасательные работы, так как несколько долин недоступны и отключены от электросети.
Федеральная система оповещения также сообщила, что в некоторых районах кантона Тичино нет питьевой воды.
В конце прошлой недели на юго-восток Швейцарии также обрушились сильные ливни, в результате чего один человек погиб и был причинен значительный ущерб.
В Интернете опубликованы снимки из долины Аоста на севере Италии, на которых запечатлены впечатляющие наводнения и переполненные реки, стекающие по склонам гор.
Ученые утверждают, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к увеличению тяжести, частоты и продолжительности экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и штормы.
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