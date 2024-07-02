Байден раскритиковал постановление Верховного суда по Трампу

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда страны признать частичный иммунитет бывшего президента Дональда Трампа от судебного преследования в деле о штурме Капитолия. "С практической точки зрения это решение означает, что больше не существует границ того, что позволено президенту. Это фундаментально новый принцип и опасный прецедент. Полномочия президента больше не ограничены законом", - заявил Байден в Белом доме поздно вечером в понедельник, 1 июля.

За четыре месяца до президентских выборов в США Верховный суд этой страны постановил, что на действия президента, совершенные им в рамках конституционных полномочий, распространяется абсолютный иммунитет от судебного преследования. В то же время защита не распространяется на его действия, совершенные "неофициально" в качестве частного лица.

Возвращение дела Трампа в суд низшей инстанции

Конкретно Верховный суд США, в котором большинство составляют консерваторы, разбирал роль Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия в начале января 2021 года. Верховный суд принял решение вернуть дело Трампа в суд низшей инстанции, которому теперь предстоит выяснить, в какой мере обвинение против экс-президента касается его действий после поражения на президентских выборах 2020 года в качестве официального и неофициального лица.

Трамп назвал решение Верховного суда "крупной победой для Конституции и демократии". Это постановление дает ему еще одну важную отсрочку, поскольку означает, что процесс в федеральном суде в Вашингтоне по делу о попытках манипуляции на последних президентских выборах не состоится до выборов нового президента США, которые назначены на 5 ноября.

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