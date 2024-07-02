Байден раскритиковал постановление Верховного суда по Трампу

Президент США назвал признание частичного иммунитета Трампа в деле о штурме Капитолия опасным прецедентом. Полномочия президента больше не ограничены законом, заявил Байден.
Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда страны признать частичный иммунитет бывшего президента Дональда Трампа от судебного преследования в деле о штурме Капитолия. "С практической точки зрения это решение означает, что больше не существует границ того, что позволено президенту. Это фундаментально новый принцип и опасный прецедент. Полномочия президента больше не ограничены законом", - заявил Байден в Белом доме поздно вечером в понедельник, 1 июля.
За четыре месяца до президентских выборов в США Верховный суд этой страны постановил, что на действия президента, совершенные им в рамках конституционных полномочий, распространяется абсолютный иммунитет от судебного преследования. В то же время защита не распространяется на его действия, совершенные "неофициально" в качестве частного лица.
Возвращение дела Трампа в суд низшей инстанции
Конкретно Верховный суд США, в котором большинство составляют консерваторы, разбирал роль Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия в начале января 2021 года. Верховный суд принял решение вернуть дело Трампа в суд низшей инстанции, которому теперь предстоит выяснить, в какой мере обвинение против экс-президента касается его действий после поражения на президентских выборах 2020 года в качестве официального и неофициального лица.
Трамп назвал решение Верховного суда "крупной победой для Конституции и демократии". Это постановление дает ему еще одну важную отсрочку, поскольку означает, что процесс в федеральном суде в Вашингтоне по делу о попытках манипуляции на последних президентских выборах не состоится до выборов нового президента США, которые назначены на 5 ноября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!