В Enefit июньский рост цен на электроэнергию на 20% объяснили жарой

Из-за погоды сохранился довольно высокий спрос на энергию, но в то же время сократились объемы производства обновляемой энергии, особенно гидроэлектроэнергии, которые создают большую часть баланса зеленой энергии Латвии, отметили представители Enefit.

В июне средняя цена электроэнергии на биржах Nord Pool в латвийском регионе составила 91,64 евро за мегаватт-час (MWh), что на 20,8% больше, чем в мае. В Литве и Эстонии средние цены на электроэнергию сохранились такие же, как в Латвии.

Потребление энергии в регионе оставалось относительно высоким из-за постоянной работы различного холодильного оборудования, но производство энергии не смогло в достаточной степени компенсировать это. Также продолжались различные ремонтные работы в электросетях и на электростанциях, что ограничивало поставки более дешевой электроэнергии из Скандинавии.