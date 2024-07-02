В Enefit июньский рост цен на электроэнергию на 20% объяснили жарой

В июне росту цен на электроэнергию на 20,8% способствовала главным образом жаркая погода, свидетельствует обобщенная энергетической компанией Enefit информация, сообщает агентство LETA.
Из-за погоды сохранился довольно высокий спрос на энергию, но в то же время сократились объемы производства обновляемой энергии, особенно гидроэлектроэнергии, которые создают большую часть баланса зеленой энергии Латвии, отметили представители Enefit.
В июне средняя цена электроэнергии на биржах Nord Pool в латвийском регионе составила 91,64 евро за мегаватт-час (MWh), что на 20,8% больше, чем в мае. В Литве и Эстонии средние цены на электроэнергию сохранились такие же, как в Латвии.
Потребление энергии в регионе оставалось относительно высоким из-за постоянной работы различного холодильного оборудования, но производство энергии не смогло в достаточной степени компенсировать это. Также продолжались различные ремонтные работы в электросетях и на электростанциях, что ограничивало поставки более дешевой электроэнергии из Скандинавии.
"Руководитель сегмента юридических клиентов Enefit Раймонд Вердиньш объясняет, что жаркая погода ограничила производство энергии из возобновляемых источников и количество энергии, произведенной латвийскими ветряными, гидро- и солнечными электростанциями, упало почти в четыре раза - с 400 гигаватт-часов (GWh) в мае до 145 GWh в июне.
В июне энергетическая инфраструктура балтийского региона продолжала сталкиваться с проблемами: все еще не работало важное финско-эстонское соединение Estlink 2, а мощность передачи электроэнергии между Швецией и Финляндией была временно ограничена.
В Финляндии было проведено обслуживание ядерного реактора Olkiluoto-1, а в Эстонии был отремонтирован восьмой блок электростанции.
Мощность литовско-шведской межсистемной связи NordBalt будет ограничена до октября, что продолжит влиять на цены на электроэнергию в регионе в периоды, когда местные производственные мощности недостаточны. Эта электрическая артерия снабжает страны Балтии более дешевой энергией из Скандинавии, поэтому, возможно, придется на какое-то время искать альтернативные источники снабжения, считают представители Enefit.
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