Муж латвийской легкоатлетки Вайчуле рассказал подробности ДТП, в которое попала семья

"Он врезался в эти двери и нас развернуло, четыре, пять переворотов. Без остановки врезался в бок, дальше уже перевороты и стекло", - рассказал Мартиньш.

Неотложную помощь они вызвали сами. Пьяный водитель уже сбежал.

Авария произошла в момент, когда они с дочерью возвращались с чемпионата Латвии по легкой атлетике, где Гунта Вайчуле выполнила норматив Олимпиады в Париже.

Пьяный, который ехал на машине супруги, после аварии убежал в лес. Его искали как пострадавшие, так и его друзья и супруга.

"Первый выдох был 2,4 [промилле], через 15 минут - 2,37. Самым ужасным были его друзья, которые приехали. Все знали, что он был за рулем, все защищали его", -

рассказал Мартиньш.

Тетя Мартиньша была доставлена в больницу с переломами. Гунта в результате аварии травмировалась стеклом, есть небольшие ссадины.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat на участке дороги Резекне - Гулбене, съезжая с менее важной дороги, не уступил дорогу автомобилю Škoda Octavia, в котором находилась спортсменка и которым управлял мужчина 1989 года рождения. Škoda Octavia во время переворота повредила остановку Upatnieki.

В автомобиле Škoda Octavia также находились пассажирки женского пола 1963 и 1965 годов рождения, которые были доставлены в медицинское учреждение.

Полиция все еще расследует обстоятельства происшествия, поскольку пока не ясно, кто находился за рулем Volkswagen Passat.

Комментируя написанное Вайчуле о том, что авария произошла по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, представитель полиции отметила, что оба человека в Volkswagen Passat в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения.

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