В Риге состоится шествие памяти жертв Холокоста

Мероприятие начнется в 10 часов утра на Старом еврейском кладбище, на пересечении улиц Валерии Сейле и Эбрею, напротив Института транспорта и связи. Шествие пройдет по улицам бывшего Рижского гетто и завершится у мемориала Рижской хоральной синагоги на пересечении улиц Эмилии Беньямин и Дзирнаву.

Участники шествия почтут память жертв геноцида евреев во время Второй мировой войны и выразят солидарность латвийских евреев с жертвами и заложниками террористического акта ХАМАС против Израиля.

В 2010 году по инициативе раввина Менахема Баркахана в Латвии прошло первое "Шествие живых".

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