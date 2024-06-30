Главное за 30 июня Подробности смерти молодого футболиста, регулирование криптоактивов и Байден не сдается

Венгерская партия ФИДЕС, Австрийская партия свободы и чешское правопопулистское движение АНО учредили альянс "Патриоты за Европу" и призвали вступать в него другие европейские партии.

Сильные бури и ливни, которые в конце этой недели обрушились на Францию, Швейцарию и Италию, унесли жизни семи человек, сообщает AFP.

Президент США Джо Байден заверил доноров Демократической партии, что может победить своего соперника-республиканца на выборах в ноябре, несмотря на опасения по поводу его кандидатуры, усилившиеся после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом в четверг.

В живописном итальянском поселке на восточном берегу города Гарда зарегистрирована вспышка норовируса. Власти коммуны Торри-дель-Бенако отдали распоряжение пока что не употреблять воду из-под крана, так как вирус мог распространиться и в центральной системе водоснабжения.

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17 июня в восточной части США стал днем, когда впервые латвийский и в целом балтийский баскетболист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Свидетелем триумфа Кристапа Порзиньгиса и бостонской команды "Селтикс" в числе других стал Янис Трегерс - один из немногих латвийцев, посетивших арену TD Garden в этот исторический день. "Я повидал немало в своей жизни, но это было что-то особенное", - сказал в разговоре с TVNET+ Янис, который является не только спортивным болельщиком, но и президентом Латвийской федерации гольфа.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.

Из 15 кандидатов, принимавших участие в тренировках и проверочных играх, в список из 12 игроков мужской сборной Латвии по баскетболу перед стартом олимпийского квалификационного турнира в Риге не были включены Артур Куруцс, Марцис Штейнбергс и Анджей Пасечник, сообщил в воскресенье Латвийский баскетбольный союз.

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