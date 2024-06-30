Уже завтра начнется не только новая рабочая неделя, но и новый месяц - июль! Пока понедельник еще не наступил, RUS TVNET в своей ежедневной подборке рассказывает коротко о самом главном за воскресенье, 30 июня.
Главное за 30 июня ⟩ Подробности смерти молодого футболиста, регулирование криптоактивов и Байден не сдается
Новости Латвии:
Латвийский спорт поразила еще одна печальная новость. Бывший футболист молодежной сборной Латвии Роберт Зелманис скончался в Швеции в возрасте 23 лет. Молодой футболист пропал весной, а в июне был объявлен мертвым.
Шведская полиция установила причину смерти Роберта.
Роберт Зелманис, бывший футболист юношеской сборной Латвии по футболу, скончался в Швеции, сообщила в воскресенье, 30 июня, Латвийская федерация футбола (LFF).
"У меня нет вежливых слов, поэтому грубо помолчу... Это параллельный мир с альтернативной реальностью". Так мать описывает комментарии, которые портал Apollo.lv получил от Министерства благосостояния и VDEĀVK (Государственной комиссии врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности).
Эксперты по компьютерной безопасности встревожены приговором суда, признавшего известного латвийского изобретателя Раймонда Скурулса виновным в вымогательстве, сообщает TV3.
В прошлом году председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага получила от профсоюза зарплату в размере 38 900 евро, сказано в ее декларации чиновника.
Вступает в силу регулирование работы рынка криптоактивов в Латвии.
Охранник реабилитационного центра "Вайвари" не пропустил женщину с собакой-поводырем, сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за упрощение перерасчета пенсий для работающих пенсионеров, сообщает агентство LETA.
14-й Сейм работает уже более полутора лет - Латвийское телевидение собрало данные о полученных депутатами компенсациях.
За рубежом:
18 июня в 12:50 на шестом километре дороги Парила-Кийдева в деревне Панга в Хаапсалу в Эстонии произошла авария: легковой автомобиль сбил насмерть 14-летнего мальчика. Психологическая помощь оказывалась друзьям, на глазах которых умер ребенок, пишет Rus.Postimees.
В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка. Видео происшествия в социальной сети Х опубликовало немецкое издание Deutsche Welle, пишет Rus.Postimees.
Минобороны Беларуси стянуло дополнительные силы ПВО к границе с Украиной, объяснив это "нарастанием напряженности" - в частности, активной разведкой ВСУ и замеченными вблизи Беларуси подразделениями РДК.
Новое исследование показывает, что существует высокий спрос на профессионалов, необходимых для функционирования общества.
Офицер полиции в американском городе Ютика, штат Нью-Йорк, застрелил 13-летнего подростка, который убегал от полиции с копией огнестрельного оружия, сообщили местные власти 29 июня.
Космонавты Международной космической станции около часа готовились к экстренному возвращению домой из-за разрушения спутника. Эксперты сомневаются, что спутник был атакован ракетой с земли, сообщает Rus.Postimees.
В социальных сетях опубликовано видео, на котором британский тюремный офицер занимается сексом с заключенным в камере. Официальные лица заявили об аресте надзирательницы, сообщает издание The Guardian.
Венгерская партия ФИДЕС, Австрийская партия свободы и чешское правопопулистское движение АНО учредили альянс "Патриоты за Европу" и призвали вступать в него другие европейские партии.
Сильные бури и ливни, которые в конце этой недели обрушились на Францию, Швейцарию и Италию, унесли жизни семи человек, сообщает AFP.
Президент США Джо Байден заверил доноров Демократической партии, что может победить своего соперника-республиканца на выборах в ноябре, несмотря на опасения по поводу его кандидатуры, усилившиеся после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом в четверг.
В живописном итальянском поселке на восточном берегу города Гарда зарегистрирована вспышка норовируса. Власти коммуны Торри-дель-Бенако отдали распоряжение пока что не употреблять воду из-под крана, так как вирус мог распространиться и в центральной системе водоснабжения.
Интересное чтиво:
17 июня в восточной части США стал днем, когда впервые латвийский и в целом балтийский баскетболист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Свидетелем триумфа Кристапа Порзиньгиса и бостонской команды "Селтикс" в числе других стал Янис Трегерс - один из немногих латвийцев, посетивших арену TD Garden в этот исторический день. "Я повидал немало в своей жизни, но это было что-то особенное", - сказал в разговоре с TVNET+ Янис, который является не только спортивным болельщиком, но и президентом Латвийской федерации гольфа.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.
Из 15 кандидатов, принимавших участие в тренировках и проверочных играх, в список из 12 игроков мужской сборной Латвии по баскетболу перед стартом олимпийского квалификационного турнира в Риге не были включены Артур Куруцс, Марцис Штейнбергс и Анджей Пасечник, сообщил в воскресенье Латвийский баскетбольный союз.
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