Декларация чиновника: сколько заработал и чем владеет министр земледелия?

Краузе был депутатом Сейма в прошлом году, но, 15 сентября, став министром сельского хозяйства, сложил свои полномочия. Краузе работал депутатом Сейма с ноября 2014 года.

В прошлом году Краузе получил 19 500 евро от SIA Īle auto за продажу имущества, а также пособие в размере 999 евро от Государственного агентства социального страхования, 132 евро от Swedbank P&C Insurance и 71 евро в качестве премии от AS Latvijas loto.

В декларации также указано, что в 2023 году он приобрел легковой легковой автомобиль Subaru Outback 2019 года выпуска стоимостью 16 359 евро, взял в долг 18 800 евро и одолжил 16 550 евро.

На конец прошлого года Краузе имел долги на сумму 26 703 евро и выдал кредиты на сумму 12 800 евро и 16 550 евро.

На конец прошлого года министру принадлежало 100 акций SIA ​​BB Solutions номинальной стоимостью 3113 евро, а также 15 акций АО Rīgas Shipbuilding номинальной стоимостью 0,86 евро.

В декларации также упоминается, что в прошлом году Краузе получил 10 700 евро в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма от актива или его части, принадлежащей или переданной в управление другому лицу.

В конце прошлого года министр земледелия владел квартирой в Риге, а также недвижимостью в Кримулдской волости и тремя земельными участками в Кримулдской волости. В прошлом году он также снял квартиру в Риге.

В декларации также говорится, что Краузе владел легковым автомобилем Subaru Outback 2023 года выпуска, легковым автомобилем Subaru Outback 2019 года выпуска, легковым автомобилем VW Golf 1987 года выпуска, автомобилем Ford Capri 1979 года выпуска и автомобилем Ford Capri 1978 года выпуска.

Краузе занимает должность министра земледелия с 15 сентября 2023 года.

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