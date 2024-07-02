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Должен ли русский язык звучать в латвийском информационном пространстве?

rus.tvnet.lv
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Главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич
Главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич Фото: TVNET GRUPA

5 и 6 июля в Цесисе состоится традиционный фестиваль общения LAMPA - уже в 10-й раз! В рамках мероприятия в пятницу, 5 июля, на сцене DOTS в 14:30 пройдет дискуссия "Должен ли русский язык звучать в латвийском информационном пространстве? (Vai Latvijas informatīvajā telpā jāskan krievu valodai?). 

Кровавая война России в Украине побудила латвийское общество переоценить свое отношение к роли русской культуры и языка в нашей среде, образовании и языковом пространстве. Хотя в целом ряд шагов, предпринятых в этой области, поддерживается большинством общества, есть вопросы, вызывающие острые дискуссии.

Один из них - роль русскоязычных СМИ, и в частности создание контента для меньшинств в государственных СМИ.

И те, кто поддерживает отказ от русскоязычного контента, и те, кто выступает против него, в качестве одного из главных аргументов используют национальную безопасность.

Как мы можем апеллировать к различным частям латвийского общества в то время, когда гибридные атаки России только усиливаются? Как обеспечить существование единого медиапространства - в том числе и для нацменьшинств? На эти и другие вопросы планируется ответить в ходе дискуссии.

В дискуссии примут участие:

  • главный редактор RUS TVNET и руководитель проектов TVNET GRUPA Эрика Сташкевич;
  • журналист Алексей Дунда;
  • журналист Андрей Титов;
  • директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк.

Модератор дискуссии - исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Дискуссия пройдет на латышском и английском языках с переводом на латышский. Подробнее - здесь

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