Должен ли русский язык звучать в латвийском информационном пространстве?

Кровавая война России в Украине побудила латвийское общество переоценить свое отношение к роли русской культуры и языка в нашей среде, образовании и языковом пространстве. Хотя в целом ряд шагов, предпринятых в этой области, поддерживается большинством общества, есть вопросы, вызывающие острые дискуссии.

Один из них - роль русскоязычных СМИ, и в частности создание контента для меньшинств в государственных СМИ.

И те, кто поддерживает отказ от русскоязычного контента, и те, кто выступает против него, в качестве одного из главных аргументов используют национальную безопасность.

Как мы можем апеллировать к различным частям латвийского общества в то время, когда гибридные атаки России только усиливаются? Как обеспечить существование единого медиапространства - в том числе и для нацменьшинств? На эти и другие вопросы планируется ответить в ходе дискуссии.

В дискуссии примут участие:

главный редактор RUS TVNET и руководитель проектов TVNET GRUPA Эрика Сташкевич ;

; журналист Алексей Дунда ;

; журналист Андрей Титов ;

; директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк.

Модератор дискуссии - исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Дискуссия пройдет на латышском и английском языках с переводом на латышский. Подробнее - здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!