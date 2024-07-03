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Самолет улетел, а багаж остался: отпуск супружеской пары начался с приключений

Дмитрий Рая rus.postimees.ee
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Самолет airBaltic.
Самолет airBaltic. Фото: Publicitātes foto

Оказавшись во вторник, 25 июня, ранним утром в Таллиннском аэропорту, Эдуард с женой не мог и предположить, что их отпуск начнется с приключений, сообщает Rus.Postimees.

"Наша единственная единица багажа не прилетела, оставшись в Таллинне. Почему не прилетела? А потому что в чемодане был обнаружен компьютер. Компьютера, меж тем, в нем не было и нет", - рассказал он, отметив, что, в отличие от их чемодана, они без особых проблем долетели до острова Родос.

По словам Эдуарда, все предметы первой необходимости были в чемодане, поэтому в срочном порядке пришлось связываться со страховой фирмой, чтобы уточнить, страховой ли это случай и будут ли им возмещены расходы на приобретение всего необходимого. В страховой компании подтвердили, что все компенсируют.

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