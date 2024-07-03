Минобороны: Завод артиллерийских боеприпасов будет построен в Иецаве

Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, хотя еще ведутся переговоры и с самоуправлением Бауского края. Первоначальная реакция самоуправления на планы по строительству завода была положительной.

Завод планируется строить на принадлежащей Министерству обороны территории, где уже имеется соответствующая инфраструктура. Затраты на строительство и закупку оборудования составят 12 млн евро, из них 1 млн евро - софинансирование Европейского союза.

Однако следует ожидать, что возникнут дополнительные расходы на закупку сырья, которая в настоящее время на мировых рынках затруднена из-за высокого спроса и ограниченного количества.

На закупку сырья для производства артиллерийских боеприпасов потребуется около 15 млн евро в год. Закупать сырье планируется у партнеров в Италии. Предусмотрено, что боеприпасы будут поставляться и латвийской армии.

Спрудс подчеркнул, что у местных жителей нет причин для беспокойства, поскольку завод будет безопасным, и перед началом производства будут проведены все необходимые проверки.

Он отметил, что завод также станет вкладом в местную экономику, так как появятся новые рабочие места. "Это будет выгодно всем - и государству, и оборонной промышленности и, конечно же, самоуправлению", - отметил министр обороны.

Как сообщалось, в конце прошлого года правительство одобрило создание государственного военно-промышленного предприятия SIA Valsts aizsardzības korporācija.

​С учетом потребностей Национальных вооруженных сил, Valsts aizsardzības korporācija будет создавать совместные предприятия с латвийскими и иностранными компаниями для производства конкретной продукции, тем самым укрепляя надежность поставок.

Одним из первых проектов Valsts aizsardzības korporācija является строительство завода по производству 155-миллиметровых модульных пороховых зарядов совместно с финско-норвежской компанией Nammoи французско-итальянской Nexter.

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