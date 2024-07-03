В Латвию может прийти новая волна жары

В четверг и пятницу, 4 и 5 июля, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, а в субботу осадки возможны лишь локально. В пятницу и субботу ожидается западный, юго-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, на побережье в ночь на субботу возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит в среднем +10...+15 градусов, днем не превысит +17...+22 градуса, а днем в субботу потеплеет до +19...+24 градусов.

В воскресенье погода станет более жаркой, но с запада придет холодный фронт, поэтому в воскресенье и в понедельник возможны ливни, местами также грозы.

Со вторника, 9 июля, ожидается повышение атмосферного давления, погода станет более сухой и солнечной. Также ожидается постепенное повышение температуры воздуха, возможна новая волна жары.

Галерея: Лето в Латвии

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