В понедельник, 1 июля, ливни превратили шестиэтажный панельный дом в Торнякалнсе, на улице Коку, 15, в тонущий "Титаник" - несколько часов вода как из душа лилась в подъезде, коридорах и квартирах, повредив провода электричества и частную собственность, и главное - перепугав детей и их родителей, которые своими силами не могли покинуть дома. В отчаянии жители дома позвонили в чрезвычайную службу 112. Не дождавшись помощи от домоуправ, жители своими силами как-то пытались остановить потоп.

Человек комментирует увиденное: "Шестиэтажный дом. Льется отовсюду. 21-й век, посмотрите, что происходит. Шестой этаж - вообще жуть. Просто залито все, звук как от водопада, прямо заливает. На шестой даже подниматься не хочу".

Другой человек комментирует: "Вот такая вот фигня происходит у нас в доме на Коку, 15. Третий этаж, дом шестиэтажный. Представляете, что творится на пятом, шестом этаже. Весь коридор мокрый. Электрощиток весь мокрый. Прямо отсюда льет как из ведра, посмотрите, посмотрите! Это все люди на работе, понедельник. Дом аварийный. О, Господи, жесть, просто жесть! Шестиэтажный дом весь насквозь промок. У людей в квартиры льется вода, посмотрите, что происходит".