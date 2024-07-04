Издание: какие пенсии получают жители Латвии?

Одной четверти пенсионеров были назначены пенсии в размере менее 300 евро.

Однако следует учитывать, что почти у половины этих пенсионеров часть трудового стажа накоплена в другой стране и, соответственно, в ней тоже назначена пенсия по старости, то есть маленькая пенсия в Латвии - не единственный доход.

При этом 12% новых назначенных пенсий составляют минимальные пенсии, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования, и нет сведений о том, что эти люди имеют пенсии в других странах.

Пенсии в минимальном размере назначены 10% женщин и 13% мужчин, в свою очередь, пенсии свыше 700 евро - 26% женщин и 27% мужчин.

Несмотря на то, что в последние годы число получателей пенсий минимального размера значительно сократилось, они по-прежнему составляют значительную часть в новых пенсиях. А в абсолютных цифрах минимальную пенсию получают больше женщин, чем мужчин.

"Женщины живут примерно на 10 лет дольше мужчин, таким образом, чаще остаются одни. Кроме того, женщины часто имеют меньший стаж, на что влияют отпуска по уходу за детьми и сопутствующие больничные листы. Эти факторы в долгосрочной перспективе негативно влияют на размер пенсии, и женщинам сложнее выживать доступными средствами", - отметила председатель правления открытого пенсионного фонда CBL Агнесе Звайгзните.

В 2023 году среднечасовая брутто-зарплата женщин была на 16,5% меньше, чем у мужчин, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с предыдущим годом разрыв между часовой средней зарплатой женщин и мужчин уменьшился на 0,6 процентного пункта.

Наибольшая разница в зарплате была в сфере информационно-коммуникационных услуг - 33,5%, в сфере финансовой и страховой деятельности - 30,6%, в торговле - 27,8%, а также в сфере искусства, культуры и отдыха, где разница составила 27,6% в пользу мужчин.

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