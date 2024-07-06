Когда развалился СССР, а мировой коммунизм начал отступать, многие надеялись, что дни авторитарных лидеров, создающих "культ личности", миновали. Мы достигли "конца истории", а либеральная демократия победила. Регулярная, мирная передача власти между демократически избранными руководителями должна была стать нормой, и никто больше не осмелится заявлять о своей непогрешимости, а тем более божественности.

В СССР коммунизм мог быть единственной "религией". И его противники решили, что если коммунизм безбожен, тогда антидотом должно быть христианство. Первый постсоветский президент России – Борис Ельцин – выражал свой демократический дух в том числе заявлениями, что он христианин. И поэтому Бог – а не Ленин – стал мерилом отсутствия диктаторских устремлений у постсоветских лидеров.

Однако нынешний президент России Владимир Путин перевернул этот принцип с ног на голову и довёл постсоветскую набожность до евангелического уровня, желая достичь своих диктаторских целей. Во время визита Путина в США в 2002 году его фанатичные рассуждения о крестах и чудесах убедили президента Джорджа Буша-младшего, ревностного христианина, в том, что бывший подполковник КГБ обладает "сердцем и душой".