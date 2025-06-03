Как можно сэкономить десятки евро в месяц на продуктах

"В последнее время цены в магазинах просто зашкаливают. Раньше я причисляла себя к середине среднего слоя и не смотрела на ценники, но, кажется, теперь пора начинать планировать", - говорит Ирина, преподаватель и сотрудник медицинской сферы. Она добавляет, что еще пару лет назад укладыавалась в 30 евро за стандартный набор продуктов. Сейчас с тем же списком чек перевалил за 50 евро.

Согласно опросу жителей, домохозяйство в Латвии в среднем тратит на продукты около 355 евро в месяц. Люди в возрасте от 40 до 49 лет чаще тратят свыше 400 евро, а молодые люди, пенсионеры и те, кто живет один, - расходуют меньше.