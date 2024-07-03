Видео На Рижском центральном вокзале замечена лиса

Лис и раньше замечали в городе, например, в Агенскалнсе и на Югле. Специалисты пополняют список мест, где видели лис: ночью на Каменном мосту, во дворе супермаркета Rimi на улице Пулквежа Бриежа.

Человеку лисы не угрожают. Единственная опасность - лиса может быть больна и заразить неприятным заболеванием домашних животных.

Когда-то лисы были теми животными, которые чаще всего переносили бешенство. Благодаря систематичной вакцинации в Латвии эта болезнь была ликвидирована.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!