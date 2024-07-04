Рига заняла 2-е место в списке лучших городов мира для прогулок

Для составления списка Insider Monkey использовал данные из ряда источников. Сначала аналитики Insider Monkey воспользовались оценками пешеходной доступности города из таких источников, как Tourlane и WalkScore, а затем рассмотрели расстояния между основными туристическими достопримечательностями.

Возглавляет список Флоренция - город, известный своей историей эпохи Возрождения и вневременной архитектурой. Компактная планировка города означает, что все основные достопримечательности находятся в радиусе километра, что позволяет туристам легко исследовать его пешком.

Европа доминировала в списке, заняв первые пять мест: Рига заняла почётное второе место.

"Эта средневековая столица, расположенная на берегу Балтийского моря, является восхитительным местом для пешеходов. Самые популярные достопримечательности - Рижский Домский собор, Рижский Центральный рынок, Дом Черноголовых, парк у Бастионной горки и Верманский сад - находятся в пределах 2,4 км друг от друга", - говорится на сайте.

Помимо пешеходного Старого города, Insider Monkey рекомендует посетить Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.