Видео "Это действительно большая проблема". Самоуправления борются со слизнями

Самоуправление Талсинского края борется со слизнями на отдельных территориях химией, в свою очередь Сигулда использует средства еврофонда, чтобы найти новые способы ограничения популяции слизней.

В самоуправлении Сигулдского края указывают, что испанских слизней в Латвии остановить уже нельзя, так как с каждым годом их в городе все больше.

"Они есть и в Национальном парке Гауя, в долине Гауи. Это действительно большая проблема, у них так хорошие условия для жизни, там прохие шансы избавиться от них", - признала специалист по окружающей среде самоуправления Сигулдского края Майя Ковача.

Сейчас сообщается, что эксперименты продолжительностью в несколько лет продолжали, что самыми эффективными все-таки являются гранулы. Однако они дорогие и не все могут их купить.

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