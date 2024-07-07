Закрытая в феврале в целях безопасности смотровая вышка снова открыта для посетителей

Представители управления указывают, что обнаруженные весной структурные повреждения основания вышки были устранены, и смотровая вышка снова безопасна для использования.

Смотровая вышка в Циргали была открыта в 2015 году и имеет высоту 27 метров. По данным DAP, ее ежегодно посещает около 3000 туристов. Вышка часто включается в туристические маршруты, ведущие к Циргальским дюнам, Звартавскому поместью и пешеходной тропе к озерам Кокшу.

Зона охраняемых ландшафтов Ziemeļgauja охватывает территорию вдоль Гауи - естественного и нерегулируемого водотока с системой старых деревьев, ботанически ценных лугов, старых смешанных и лиственных лесов. На территории обнаружено несколько биотопов значения Европейского союза, а также большое количество охраняемых видов растений и животных.

Как уже сообщалось, в конце февраля этого года Управление охраны природы из соображений безопасности временно закрыло для посетителей смотровую вышку в Циргали на охраняемой ландшафтной территории Ziemeļgauja (Северная Гауя) в Звартавской волости Валкского края. В основании вышки были обнаружены структурные повреждения. Пока они не устранены, находиться на ней опасно.

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