В Латвии в целях безопасности закрыта одна из смотровых вышек

В основании вышки были обнаружены структурные повреждения. Пока они не устранены, находиться на ней опасно. DAP разместило возле башни информационные таблички, а также физические барьеры, ограничивающие доступ.

Смотровая вышка в Циргали была открыта в 2015 году и имеет высоту 27 метров. По данным DAP, ее ежегодно посещает около 3000 туристов. Вышка часто включается в туристические маршруты, ведущие к Циргальским дюнам, Звартавскому поместью и пешеходной тропе к озерам Кокшу.

Зона охраняемых ландшафтов Ziemeļgauja охватывает территорию вдоль Гауи - естественного и нерегулируемого водотока с системой старых деревьев, ботанически ценных лугов, старых смешанных и лиственных лесов. На территории обнаружено несколько биотопов значения Европейского союза, а также большое количество охраняемых видов растений и животных.

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