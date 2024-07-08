Приостановлено строительство бизнес-квартала "Дом печати" в Риге

"После смены генподрядчика в середине строительства цена выросла, поэтому пришлось корректировать схему финансирования проекта. Скорость разработки проекта замедлилась. Должна появиться ясность относительно источников финансирования, ожидается, что к концу лета строительство Preses Nams возобновится", - рассказали Verslo žinios в компании по недвижимости Colliers Baltics.

Управляющий Lords LB Special Fund V Гедрюс Бернотас сообщил порталу, что работы на объекте в настоящее время не ведутся, но не стал комментировать, что произошло и почему было принято решение остановить строительство.

Источник Verslo žinios в Риге сообщил порталу, что строительство объекта приостановлено с начала года, но его планируется продолжить в сентябре.

В июне 2017 года фонд приобрел за 16,8 млн евро земельный участок площадью 5,8 га с построенным в советское время Домом печати. Тогда сообщалось, что проект планируется реализовать к 2025 году.

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