Latvijas pasts с января повысит тарифы на внутренние почтовые отравления

ГАО Latvijas pasts подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект тарифов на универсальную почтовую услугу (УПУ), который среди прочего с 1 января 2025 года предусматривает повышение тарифов на внутренние почтовые отправления, а также изменение тарифов на услуги трансграничной почты, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Изменения тарифов связаны с изменением привычек клиентов, снижением размера традиционных почтовых отправлений, ростом расходов на транспорт и логистику, увеличением цен на энергоресурсы и ростом зарплат работников, отмечается в сообщении.
Стоимость отправления простой посылки внутри страны (1,001 кг - 2 кг) увеличится на 7,3% - с 4,76 евро до 5,11 евро, заказное отправление внутри страны (1,001 кг - 2 кг) будет стоить 7,05 евро вместо прежних 6,21 евро, что на 13,5% больше, а цена отправки застрахованной посылки внутри страны (1,001 кг - 2 кг) снизится на 8,4% - с 6,93 евро до 6,35 евро. При этом следует учитывать, что за застрахованные посылки дополнительно нужно заплатить еще 2% от страховой суммы.
Предполагается, что цена отправки простого письма внутри страны весом до 20 г увеличится на 36,4% - с 1,65 евро до 2,25 евро; цена отправки внутри страны заказного письма весом до 20 г составит 4,15 евро вместо нынешних 3,1 евро, что на 33,9% больше; цена пересылки внутри страны застрахованного письма весом до 20 г вырастет на 9,9% и составит 4,2 евро вместо нынешних 3,82 евро.
При этом скидка за оформление заказных и застрахованных отправлений "Моя почта" будет снижена на 40,7% - с 0,59 до 0,35 евро.
Кроме того, повысится тариф на доставку подписных печатных изданий. Новый тарифный проект предусматривает, что с 1 января тариф на доставку одной единицы печатного издания увеличится на 23,6% - с 0,55 евро до 0,68 евро, а тариф за килограмм увеличится на 21,7% - с 1,2 евро до 1,46 евро.
Представители Latvijas pasts ранее поясняли, что с учетом механизма государственной компенсации за доставку печатных изданий расходы на доставку одной единицы прессы для издателей изменятся в среднем от 0,15 до 0,18 евро, что в течение года для еженедельного издания составит рост расходов на 1,5 евро.
Ожидаются изменения и в тарифах на услуги трансграничной почты, в том числе, например, посылка простого письма в США весом до 20 г вырастет в два раза - с 1,83 евро до 3,72 евро, а отправка заказной посылки в США (не тяжелее 1 кг) будет стоить 20,6 евро вместо прежних 23,91 евро, что на 13,8% меньше.
В свою очередь, тариф на заказное почтовое отправление в Эстонию весом до 2 кг снизится на 9,6% - с 14,24 евро до 12,88 евро, а плата за почтовое отправление в Литву весом до 2 кг сократится на 14,5% - с 17,26 евро до 14,75 евро.
Как сообщалось, универсальная почтовая услуга - это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, который доступен всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от их географического положения. Поставщик УПУ обязан обеспечить доставку внутренней и международной письменной корреспонденции и почтовых посылок, а также доставку прессы по подписке. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждаются КРОУ.
На конкурсной основе обязательства Latvijas pasts по обеспечению УПУ установлены сроком на пять лет - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
Оборот Latvijas pasts в прошлом году составил 108,269 млн евро, что на 8,3% больше, чем в 2022 году, а прибыль предприятия сократилась в 4,1 раза - до 538 646 евро.
Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии и содержит более 600 пунктов для оказания почтовых услуг. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, а также обеспечение коммерческого транспорта, экспресс-почты, платежных услуг, розничная торговля, в том числе прессой, филателистические услуги. Latvijas pasts - это предприятие, полностью принадлежащее государству, в котором работает около 3200 сотрудников.
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