Latvijas pasts с января повысит тарифы на внутренние почтовые отравления

Кроме того, повысится тариф на доставку подписных печатных изданий. Новый тарифный проект предусматривает, что с 1 января тариф на доставку одной единицы печатного издания увеличится на 23,6% - с 0,55 евро до 0,68 евро, а тариф за килограмм увеличится на 21,7% - с 1,2 евро до 1,46 евро.

Представители Latvijas pasts ранее поясняли, что с учетом механизма государственной компенсации за доставку печатных изданий расходы на доставку одной единицы прессы для издателей изменятся в среднем от 0,15 до 0,18 евро, что в течение года для еженедельного издания составит рост расходов на 1,5 евро.

Ожидаются изменения и в тарифах на услуги трансграничной почты, в том числе, например, посылка простого письма в США весом до 20 г вырастет в два раза - с 1,83 евро до 3,72 евро, а отправка заказной посылки в США (не тяжелее 1 кг) будет стоить 20,6 евро вместо прежних 23,91 евро, что на 13,8% меньше.

В свою очередь, тариф на заказное почтовое отправление в Эстонию весом до 2 кг снизится на 9,6% - с 14,24 евро до 12,88 евро, а плата за почтовое отправление в Литву весом до 2 кг сократится на 14,5% - с 17,26 евро до 14,75 евро.