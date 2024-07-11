Большинство прибывших - жители Европы и Америки, однако были и гости из ЮАР. Многие из них оказались в Таллинне впервые. Все они в один голос выражали восторг по поводу архитектуры города, особенно отметив чистоту улиц.

Среди туристов были и те, кто уже что-то знал о стране. Например, Лори из США рассказала, что знала, где находится Эстония, и что это одна из стран Балтии. "К сожалению, здесь половина населения - русские. Раньше были русскими, и, надеюсь, теперь они стали эстонцами", - добавила она.

Саги отметил приятную атмосферу города и удивительную природу. "Гулять здесь, в Таллинне, особенно в Старом городе, здорово. Очень удивляет природа", - сказал он.

Бернард, наслушавшись рассказов своего знакомого из Риги, подтвердил, что Таллинн действительно красивый город. "Здесь очень красивые старые здания, которые хорошо сохранились", - отметил турист из Германии.

Девин и Лори похвалили вкусную еду и отсутствие большого количества рекламы. "Мы пробыли здесь уже час, еда была вкусной. Вам повезло, что историческая часть города не захламлена рекламой", - поделились они своими впечатлениями.

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