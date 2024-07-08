Недвижимость в Юрмале - мечта многих. Рынок пережил немало взлетов и падений: когда Латвия открыла программу "инвесторских виз", цены выросли настолько, что рядовым латвийцам оставалось только вздыхать, отложив реализацию планов в долгий ящик. TVNET+ выяснил, что сейчас происходит на рынке юрмальской недвижимости и стали ли цены доступнее?

Домик у моря

Если говорить о рынке частных домов, то среди объектов, построенных до 2000 года, наибольшая активность наблюдается в районе от Меллужи до Лиелупе.

А среди тех, что возведены позже, в топе расположение от Вайвари до Дубулты и в Лиелупе: по количеству сделок этот район намного опережает Майори, Булдури и Дзинтари.

Рынок частных домов в течение последних трех лет также просел: если три года назад в год регистрировали порядка 280 сделок, то сейчас на сотню меньше.

Что касается совсем новых особняков, то тут тишь и гладь: за последний год было заключено всего 14 сделок, большинство из которых - в Меллужи, Булдури и Лиелупе. Причем некоторые из них были проданы как "идеальные части" - то есть разделены на квартиры.