Недвижимость в Юрмале - мечта многих. Рынок пережил немало взлетов и падений: когда Латвия открыла программу "инвесторских виз", цены выросли настолько, что рядовым латвийцам оставалось только вздыхать, отложив реализацию планов в долгий ящик. TVNET+ выяснил, что сейчас происходит на рынке юрмальской недвижимости и стали ли цены доступнее?
Домик у моря
Если говорить о рынке частных домов, то среди объектов, построенных до 2000 года, наибольшая активность наблюдается в районе от Меллужи до Лиелупе.
А среди тех, что возведены позже, в топе расположение от Вайвари до Дубулты и в Лиелупе: по количеству сделок этот район намного опережает Майори, Булдури и Дзинтари.
Рынок частных домов в течение последних трех лет также просел: если три года назад в год регистрировали порядка 280 сделок, то сейчас на сотню меньше.