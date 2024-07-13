Лиса в центре Риги: опасны ли дикие животные и что нужно делать?

Жители Риги все чаще замечают, что дикие животные приходят из леса в город. Опасно ли это и почему так происходит выясняла передача "Домская площадь" на Латвийском радио 4, сообщает портал Rus.LSM.
Инессе живет в центре Риги, и однажды вечером увидела лису, а Каспар встретил куницу.
Ведущий научный сотрудник латвийского государственного института лесного хозяйства Silava Янис Озолиньш рассказал, почему жители все чаще видят диких животных.
"Людям нужно понять, что животные приспосабливаются к обстоятельствам. Это происходит с тех пор, как города перестали быть каменными постройками и превратились в пространства с обширными зелеными зонами. В Риге мы заметили, что дикие животные начали приходить в город только последние десятилетия, но в других европейских городах это уже было в прошлом столетии.
Это означает две вещи. Одна - то, что популяция очень хорошо себя чувствует в ареале вне города, на своей привычной природной территории, хорошо размножается и в итоге появляется излишек особей. Привычной территории не хватает для всех, поэтому они ищут новые, в том числе и в городе.
Вторая, это то, что в городе для таких животных есть благоприятные условия: здесь много парков, скверов, зелени, поэтому многие виды животных и птиц приспосабливаются к жизни в городе. Не стоит забывать и о привычных путях миграции отдельных животных. Они будут ими пользоваться, даже если там теперь проложена дорога", - объяснил специалист.
Эксперт поспешил успокоить жителей и сказал, что животные не опасны для человека, если только они не заражены. Однако приближаться к ним все равно не стоит, добавил Озолиньш.
"Нужна осторожность, поскольку как дикие, так и городские животные могут оказать больными или могут проявить агрессию, защищая себя или своего детеныша. Никакое животное не бывает просто так агрессивно и не бегает за человеком, чтобы причинить ему вред, а только в целях защиты. Если вы встретили лесное животное в городе, то лучше позвонить соответствующим службам. Чаще всего такие "лесные гости" не нравятся горожанам, у которых есть дом с прилегающим участком. Они и вызывают службы, чтобы те таких гостей отлавливали", - рассказал Озолиньш.
Специалист также сказал, что животных не стоит брать на руки или делать селфи.
Линда Далецка, представитель социального предприятия Zoopolicija.lv, которое занимается помощью попавшим в беду бездомным и диким животным, поделилась, как следует действовать, если животное травмировано.
"Во-первых, люди не должны трогать животных. Пусть они позвонят нам или, если это не в Риге, в другие приюты. Потому что можно случайно причинить еще большую травму, а если это крупное животное, оно, будучи раненым испуганным, само может покусать человека. Обязательно надо позвонить в муниципальную полицию, можно по номеру 110", - советует она.
"Если обнаружено животное и кажется, что нужна помощь, лучше всего, если есть возможность, снять видео и, связавшись с ответственными службами, прислать его - чтобы можно было оценить, действительно ли нужна помощь. Потому что часто люди думают, например, что нашли брошенных детенышей, а там где-то рядом мама и на самом деле ничего с этим малышом не случилось", - добавила специалист.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!