Лиса в центре Риги: опасны ли дикие животные и что нужно делать?

Эксперт поспешил успокоить жителей и сказал, что животные не опасны для человека, если только они не заражены. Однако приближаться к ним все равно не стоит, добавил Озолиньш.

"Нужна осторожность, поскольку как дикие, так и городские животные могут оказать больными или могут проявить агрессию, защищая себя или своего детеныша. Никакое животное не бывает просто так агрессивно и не бегает за человеком, чтобы причинить ему вред, а только в целях защиты. Если вы встретили лесное животное в городе, то лучше позвонить соответствующим службам. Чаще всего такие "лесные гости" не нравятся горожанам, у которых есть дом с прилегающим участком. Они и вызывают службы, чтобы те таких гостей отлавливали", - рассказал Озолиньш.

Специалист также сказал, что животных не стоит брать на руки или делать селфи.

Линда Далецка, представитель социального предприятия Zoopolicija.lv, которое занимается помощью попавшим в беду бездомным и диким животным, поделилась, как следует действовать, если животное травмировано.

"Во-первых, люди не должны трогать животных. Пусть они позвонят нам или, если это не в Риге, в другие приюты. Потому что можно случайно причинить еще большую травму, а если это крупное животное, оно, будучи раненым испуганным, само может покусать человека. Обязательно надо позвонить в муниципальную полицию, можно по номеру 110", - советует она.

"Если обнаружено животное и кажется, что нужна помощь, лучше всего, если есть возможность, снять видео и, связавшись с ответственными службами, прислать его - чтобы можно было оценить, действительно ли нужна помощь. Потому что часто люди думают, например, что нашли брошенных детенышей, а там где-то рядом мама и на самом деле ничего с этим малышом не случилось", - добавила специалист.

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