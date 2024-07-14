Шведы предлагают государству потерять контроль над LMT и котировать акции на бирже

Это следует из предложения, подготовленного Telia. Учитывая секретность документа, не сообщается, насколько это предложение было проанализировано в подготовленном Министерством экономики информационном отчете о сценариях будущего развития и желаемом уровне участия Латвийского государства в LMT и группе компаний Tet и считает ли государство его приемлемым.

Ответственные должностные лица и политики под предлогом конфиденциальности не комментируют содержание информационного отчета ограниченного доступа, но министр экономики Виктор Валайнис сообщил LETA, что рабочий документ основан на исследовании рынка, проведенном консультантами, приглашенными Publisko aktiva pārvaldītājs Possessor.

По словам Валайниса, результаты исследования рынка и видение консультантов будут представлены Кабинету министров для дальнейшей работы и рассмотрения, чтобы прийти к конструктивному и наиболее подходящему решению в интересах Латвийского государства и сектора информационно-коммуникационных технологий.

В прошлом была создана сложная схема управления Tet и LMT, об изменении которой два акционера - Латвийское государство и шведская компания Telia - до сих пор не смогли договориться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!