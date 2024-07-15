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ОЭСР: покупательная способность населения Эстонии вернулась на уровень нескольких лет назад. А что с Латвией?

Аймур-Яан Кескель rus.postimees.ee
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Банкноты. Фото иллюстративное.
Банкноты. Фото иллюстративное. Фото: Unsplash

Реальная заработная плата жителей Эстонии по сравнению с 2019 годом снизилась, как следует из отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованного 9 июля, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Сергей Светлов

Реальная зарплата означает оплату труда, пересчитанную в реально доступные услуги и товары. Таким образом, она учитывает как рост зарплат, так и рост цен.

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