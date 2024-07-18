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Самолет airBaltic примерно на 20 минут залетел в воздушное пространство Беларуси

rus.tvnet.lv
Обновлено 18 июля 2024, 13:02
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Самолеты airBaltic в аэропорту "Рига"
Самолеты airBaltic в аэропорту "Рига" Фото: Paula Čurkste/LETA

Самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, направлявшийся из Риги в Приштину в Косово, в ночь на среду, 17 июля, на короткое время залетел в воздушное пространство Беларуси, подтвердил представитель airBaltic Аугуст Зилбертс.

Он указал, что изменения в маршруте полета были необходимы, чтобы избежать фронтальной грозовой активности - грозовых облаков, которые было хорошо видно и на сайте полетов flightradar24.

Рейс вылетел из аэропорта "Рига" во вторник, 16 июля, в 23:50 и после пересечения Литвы должен был продолжить путь в воздушном пространстве Польши, однако в 00:34 самолет из Литвы залетел в воздушное пространство Беларуси. Самолет airBaltic находился в воздушном пространстве Беларуси около 20 минут, сообщает lrt.lt.

"В соответствующей ситуации была констатирована потенциальная угроза - грозовые облака с градом, турбулентностью, риском молний. Важно отметить, что полет в грозу может вызвать последствия - серьезные повреждения самолета, а в результате турбулентности могут пострадать пассажиры", - пояснил Зилбертс.

Он указал, что для того, чтобы избежать такой ситуации, литовских авиадиспетчеров попросили связаться с Беларусью и получить разрешение на временный вход в ее воздушное пространство.

"Разрешение было получено, грозовые облака облетели, и при первой возможности самолет вернулся в воздушное пространство Евросоюза. Такие действия в случае чрезвычайной угрозы предусматривают правила Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - сказал Зилбертс.

После полета капитан воздушного судна подал отчет о безопасности в соответствии со стандартной процедурой, который был зарегистрирован в системе отчетности airBaltic, а соответствующие надзорные органы были проинформированы о маневре, говорится в сообщении компании.

Зилбертс отметил, что, например, самолеты российских операторов также периодически заходят в воздушное пространство Латвии и Литвы, когда пролетают над грозовыми облаками.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) сообщили агентству LETA, что латвийским перевозчикам рекомендовано не использовать воздушное пространство Беларуси, однако не запрещено это делать. Агентство также получило отчет airBaltic по этому делу и проверило обстоятельства, при которых airBaltic приняла решение использовать воздушное пространство Беларуси.

В CAA пришли к выводу, что риски, связанные с продолжением полета в соответствии с первоначальным планом полета без входа в воздушное пространство Беларуси, были бы существенно выше в плане обеспечения безопасности полета. В то же время airBaltic предприняла все меры, которые следует предпринять в таких случаях, отметили в агентстве.

Таким образом, оснований для наложения штрафа на авиакомпанию в данном случае нет, заявили в агентстве.

Напомним, европейским авиакомпаниям запрещено использовать воздушное пространство Беларуси с июня 2021 года. Запрет был установлен после того, как 23 мая 2021 года власти белорусского режима вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, чтобы задержать основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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