Самолет airBaltic примерно на 20 минут залетел в воздушное пространство Беларуси

После полета капитан воздушного судна подал отчет о безопасности в соответствии со стандартной процедурой, который был зарегистрирован в системе отчетности airBaltic, а соответствующие надзорные органы были проинформированы о маневре, говорится в сообщении компании.

Зилбертс отметил, что, например, самолеты российских операторов также периодически заходят в воздушное пространство Латвии и Литвы, когда пролетают над грозовыми облаками.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) сообщили агентству LETA, что латвийским перевозчикам рекомендовано не использовать воздушное пространство Беларуси, однако не запрещено это делать. Агентство также получило отчет airBaltic по этому делу и проверило обстоятельства, при которых airBaltic приняла решение использовать воздушное пространство Беларуси.

В CAA пришли к выводу, что риски, связанные с продолжением полета в соответствии с первоначальным планом полета без входа в воздушное пространство Беларуси, были бы существенно выше в плане обеспечения безопасности полета. В то же время airBaltic предприняла все меры, которые следует предпринять в таких случаях, отметили в агентстве.

Таким образом, оснований для наложения штрафа на авиакомпанию в данном случае нет, заявили в агентстве.

Напомним, европейским авиакомпаниям запрещено использовать воздушное пространство Беларуси с июня 2021 года. Запрет был установлен после того, как 23 мая 2021 года власти белорусского режима вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, чтобы задержать основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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