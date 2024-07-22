На пляжи Юрмалы планируют пустить собак

Это предусматривает проект поправок к обязующим "Правилам содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмала".

Поправки разработаны после полученного в январе коллективного заявления "О возможности прогуливаться на пляжах Юрмалы с собаками". Инициатива заключалась в том, чтобы разрешить выгул собак на всем пляже Рижского залива на территории Юрмалы.

Поправками планируется предусмотреть, что во всех публичных местах административной территории Юрмальского самоуправления собака должна находиться на поводке.

На пляже Рижского залива в пределах административной территории Юрмалы с 1 ноября по 31 марта планируется разрешить выгуливать собак на поводке.

В свою очередь, с собакой без поводка разрешено находиться во внутренних публичных водах вне благоустроенного пляжа, если владелец или держатель собаки может контролировать животное.

Кроме того, собакам разрешено находиться без поводка на муниципальных благоустроенных площадках для выгула собак, если собака не признана опасной.

Собаки без поводка на площадках для выгула собак могут находиться на таком расстоянии, чтобы владелец или держатель мог их контролировать.

Самоуправление намерено сохранить запрет на выгул собак на пляжах с 1 апреля по 31 октября, чтобы обеспечить соблюдение требований санитарной чистоты и гигиены, надлежащее качество воды для купания в зонах купания курортного города, а также избежать угрозы здоровью и безопасности людей.

Проект поправок к обязательным правилам передан на общественное обсуждение. Окончательное решение будет принято на заседании Юрмальской думы.

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