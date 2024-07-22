Видео Малыш пары аистов Мамы и Тукса совершил первый полет

Потомство Мамы и Тукса по размеру и внешнему виду уже напоминает своих родителей, а в последние недели зрители могли наблюдать, как малыши-аисты отрабатывают прыжки и тренируют крылья, готовясь к первому полету. Как подсчитали самые наблюдательные зрители, в понедельник храброму аисту исполнилось 67 полных дней. В прошлом году первый полет состоялся 29 июля, когда молодому аисту было 69 дней.

"Первый полет детеныша каждого сезона - это своего рода кульминация трансляции! Радостно, что в этом сезоне успешно выросли четыре птенца", - отмечает представитель Sadales tīkls Артис Кублиньш.

Первыми обычно покидают гнездо молодые аисты - в июле, а взрослые птицы следуют за ними через несколько дней. Пока они не улетели, они собираются большими или меньшими группами в местах, богатых пищей, и накапливают силы.