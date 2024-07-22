Видео Малыш пары аистов Мамы и Тукса совершил первый полет

Днем в понедельник, 22 июля, один из четырех птенцов в прямой трансляции гнезда белых аистов Мамы и Тукса, расположенного на одном из столбов электропередач Sadales tīkls, впервые покинул гнездо. Первый полет длился менее минуты. Сразу после этого птенец вернулся в гнездо, а остальные аисты радостно поприветствовали его.
Потомство Мамы и Тукса по размеру и внешнему виду уже напоминает своих родителей, а в последние недели зрители могли наблюдать, как малыши-аисты отрабатывают прыжки и тренируют крылья, готовясь к первому полету. Как подсчитали самые наблюдательные зрители, в понедельник храброму аисту исполнилось 67 полных дней. В прошлом году первый полет состоялся 29 июля, когда молодому аисту было 69 дней.
"Первый полет детеныша каждого сезона - это своего рода кульминация трансляции! Радостно, что в этом сезоне успешно выросли четыре птенца", - отмечает представитель Sadales tīkls Артис Кублиньш.
Первыми обычно покидают гнездо молодые аисты - в июле, а взрослые птицы следуют за ними через несколько дней. Пока они не улетели, они собираются большими или меньшими группами в местах, богатых пищей, и накапливают силы.
В конце августа - начале сентября белые аисты отправятся зимовать в более теплые страны. Пара белых аистов - Мама и Тукс - поселилась в гнезде в начале апреля. Самка отложила пять яиц, и в середине мая вылупились пять птенцов. Более слабый из них был выброшен из гнезда взрослым аистом в начале июня. Как объясняют орнитологи, большее количество яиц и меньшее число птенцов - характерная черта белого аиста, механизм, который выработался в ходе длительного эволюционного процесса. Прямые трансляции аистов позволяют людям увидеть повседневную жизнь этих птиц, со всеми событиями, характерными для этого вида, а также научиться принимать и уважать менее приятные для человеческого глаза моменты. Естественным местом гнездования аистов являются деревья, ветви или сломанные стволы которых могут выдержать вес гнезда (оно может весить более 500 кг).
Учитывая тот факт, что найти деревья с ветвями, пригодными для строительства гнезда, не так-то просто, белые аисты чаще всего выбирают электрические столбы в качестве подходящего альтернативного места обитания. В настоящее время почти 80% популяции белых аистов в Латвии гнездятся на опорах электропередач. Чтобы сделать гнездование более безопасным как для птиц, так и для окружающих жителей, а также снизить риски перебоев в электроснабжении, Sadales tīkls устанавливает металлические основания гнезд в слаботочной электросети, где это позволяют соображения безопасности.
В свою очередь, при обнаружении опасных ситуаций гнезда в целях безопасности можно снять с опор. Это делается с разрешения Управления охраны природы и в основном вне сезона гнездования аистов. Если у вас есть желание и возможность разместить аистов на своем участке, рекомендации по созданию искусственного основания гнезда можно найти в брошюре Balto stārķu ligzdu pamatnes на сайте Латвийского орнитологического общества (LOB) www.lob.lv.
По вопросам приобретения и установки опор или готовых металлических оснований жители могут обратиться в местные электромонтажные компании. Прямую трансляцию можно посмотреть на домашней странице Sadales tīkls и на YouTube-канале Латвийского фонда природы (LDF), а также на портале Dabasdati.lv и на домашней странице LDF (раздел Прямые трансляции).
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