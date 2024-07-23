Фото и Видео Ад для клаустрофобов: удивительная находка XVI века под землей в Нарве

Глеб Линник, нарвский гимназист, вместе с городским археологом Ильей Давыдовым на глубине шести метров под землей обнаружили подземные казематы (внутренние помещения) "Песчаного вала", одного из первых нарвских бастионов конца XVI века. За эксклюзивными фото и видео под землю спустился и журналист Rus.Postimees.
"Мы еще в детстве с друзьями любили лазить под землей, так у меня проснулся интерес к подземельям Нарвы. В сентябре прошлого года я написал Илье Давыдову, рассказал ему о существовании этих подземелий. Илья о них знал, но никогда там не был и согласился пойти со мной", - рассказывает Глеб Линник, пока мы идем в сторону поля недалеко от Темного сада.
В конце сентября Глеб и Илья начали исследовать это место, делать необходимые замеры. "Изначально мы исследовали подвалы бывшего пивоваренного завода конца XIX века, а потом в одном из этих подвальных помещений обнаружили сводчатый ход", - говорит Глеб.