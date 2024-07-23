Авария в инфраструктуре дата-центра Национальной библиотеки привела к существенным последствиям

Помощник руководителя проекта Центра информационных систем культуры (KISC) Илма Элсберга пояснила, что 1 июля на инфраструктуре дата-центра Национальной библиотеки произошла серьезная авария, из-за чего были существенно повреждены данные, накопленные в IT-системах культурного ведомства, и работа самих систем, в том числе информационная система интегрированных библиотек Aleph, с которой работают библиотеки государственного значения и высших учебных заведений, и библиотечная информационная система "Алиса", с которой работают публичные библиотеки самоуправлений Латвии.

KISC как управляющий IT-системами культурного ведомства пришел к выводу, что произошедшая авария оказала существенное влияние на IT-системы в культурном ведомстве, в том числе на информационные системы библиотек. При проведении обновления систем и углубленной проверки данных во время работы систем были обнаружены неисправности, которые не позволяют полноценно их использовать, пояснили в центре.

8 июля была возобновлена деятельность Aleph, в которой общий каталог составляют библиотеки государственного значения и научные библиотеки.