Авария в инфраструктуре дата-центра Национальной библиотеки привела к существенным последствиям

Произошедшая в начале июля авария в инфраструктуре дата-центра Латвийской Национальной библиотеки оказала существенное влияние на IT-системы в культурном ведомстве, в том числе на информационные системы библиотек, сообщает Latvijas Avīze.
Помощник руководителя проекта Центра информационных систем культуры (KISC) Илма Элсберга пояснила, что 1 июля на инфраструктуре дата-центра Национальной библиотеки произошла серьезная авария, из-за чего были существенно повреждены данные, накопленные в IT-системах культурного ведомства, и работа самих систем, в том числе информационная система интегрированных библиотек Aleph, с которой работают библиотеки государственного значения и высших учебных заведений, и библиотечная информационная система "Алиса", с которой работают публичные библиотеки самоуправлений Латвии.
KISC как управляющий IT-системами культурного ведомства пришел к выводу, что произошедшая авария оказала существенное влияние на IT-системы в культурном ведомстве, в том числе на информационные системы библиотек. При проведении обновления систем и углубленной проверки данных во время работы систем были обнаружены неисправности, которые не позволяют полноценно их использовать, пояснили в центре.
8 июля была возобновлена деятельность Aleph, в которой общий каталог составляют библиотеки государственного значения и научные библиотеки.
В свою очередь полноценную работу библиотечной информационной системы "Алиса" во всех регионах Латвии удалось восстановить только вчера. В общей сложности три недели была сломана электронная система, которая регистрирует книги. Это значит, что физически можно принимать и выдавать книги, но это нужно фиксировать на бумаге.
Latvijas Avīze сообщает, что теперь перед библиотекарями стоит двойная работа с книгами, превращение письменных заметок в электронные данные.
Катаклизм повлиял и на другие учреждения, например, музеи. Хранительница коллекции дерева и металла Латвийского этнографического музея под открытым небом Гундега Скагале сказала, что три недели серьезно нарушены работа и содержание музея, недоступна информация для исследователей. Нельзя вводить информацию в компьютеры о предметах - этим ежедневно занимался один человек и работа достаточно сложная. Неясно также, сохранена ли вся информация и что вообще произошло.
Руководитель по корпоративным коммуникациям Латвийской Национальной библиотеки Анна Мухка пояснила, что помехи не связаны с кибератакой. Не было и других внешних воздействий, таких как наводнение или пожар.
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