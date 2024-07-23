Rail Baltica: строителям станций будут оплачены счета на 9,6 миллиона евро

Правительство также утвердило перераспределение финансовых ресурсов в рамках бюджета на 2024 год, перераспределив 2,995 млн евро и 2,533 млн евро соответственно в бюджетную подпрограмму "Европейские проекты транспортной инфраструктуры (Rail Baltica)" для оплаты счетов за индексацию стоимости строительства.

Дополнительные средства в размере 261 000 евро были изысканы за счет экономии средств по соглашению о финансировании программы Connecting Europe Facility (CEF1).

3,847 миллиона евро будут выделены из программы на непредвиденные обстоятельства.

Правительство приняло к сведению, что, исходя из существующих договорных условий на участках Рижского центрального железнодорожного узла и аэропорта "Рига" до конца текущего года будут представлены счета на сумму 41,693 миллиона евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС), за уже заказанные работы, которые должны быть завершены в 2024 году и на которые имеется дефицит финансирования.

Также было решено, что EDzL должно провести переговоры с BeReRix, строительной компанией Рижского центрального вокзала, и B.S.L Infra, строительной компанией вокзала Рижского аэропорта, о внесении изменений в договор о строительстве, в том числе о пересмотре договорных условий, включая применение механизма индексации затрат и штрафа за выставленные, но еще не оплаченные счета. Министерство сообщения должно до 30 августа проинформировать Кабинет министров о достигнутом соглашении.

Кабинет министров также согласился с тем, что Минсообщения предоставит Генеральной прокуратуре документы и другую соответствующую информацию о реализации и мониторинге проекта Rail Baltica, а также о взятых на себя обязательствах.

EDzL приветствует решение правительства о выделении дополнительного финансирования и надеется на дальнейшее конструктивное решение этого вопроса. Компания подчеркивает, что сейчас правительство делает первый, самый быстрый и необходимый шаг. Это решение демонстрирует как понимание правительством важности проекта, так и сигнал строителям, что государство готово найти решения для выполнения своих обязательств, пусть и частичного на данный момент.

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