Фото В Риге при реконструкции Театра Вагнера были найдены исторические артефакты

Во время реконструкции Театра Вагнера были найдены исторические обои и старые издания прессы, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Рижского общества Рихарда Вагнера Сигне Вишка.
По словам архитектора Зайги Гайле, при демонтаже дверных коробок под косяками и декоративными порталами были обнаружены слои отделки стен прежних времен - обои в несколько слоев, под ними газеты на немецком и английском языках, где можно увидеть дату публикации.
В зале Muses убрали встроенное зеркало в задней стене, и под ним открылись красные обои с имитацией ткани. Скорее всего, они типичны для начала XIX века.
Второе обнажение обоев было обнаружено в вестибюле перед залом Muses. Гайле объясняет, что перед польскими реставраторами во время ремонта в 1988 году, очевидно, стояла задача улучшить звукоизоляцию зала и была возведена двойная стена длиной в несколько метров.
По словам экспертов, это уникальная находка, где обои на относительно большой площади сохранились без повреждений.
В свою очередь, в чайной на третьем этаже зеленые обои с цветочным рисунком располагались под треугольным декоративным дверным порталом. Красные тканевые обои были также найдены под дверными и оконными коробами на том же этаже Общества Muses.
Рижское общество Muses (Die Gesellschaft der Musse in Riga) было закрытым обществом, основанным в 1787 году и управлявшим Домом Muses на улице Лиела Кениню, 4, в Старой Риге (ныне улица Рихарда Вагнера). Общество Muses было ликвидировано после репатриации балтийских немцев в 1940 году.
В переводе с немецкого die Musse означает "отдых", хотя латышское объединение Atpūtas biedrība в исторических документах пока не было обнаружено.
Архитекторы создали карту с местами обнаружения документов на плане здания. Основные локации - этаж Muses и чердак, но старые газеты и журналы встречаются и в неожиданных и необычных подземных тайниках.
Например, хорошо сохранившийся журнал мод начала XX века с нарисованными моделями и даже страницей с выкройками.
7 января 1912 года Общество Muses отпраздновало свое 125-летие, и это событие было отмечено каталогом в роскошном переплете. В нем тщательно перечислены члены общества, большинство которых составляют представители немецкого дворянства и гражданской элиты. В список почетных членов вошли мэр Риги Джордж Армистед и губернатор царского правительства со своей свитой.
Во время демонтажа была найдена программа концерта с обеденным меню церемонии празднования 100-летия общества. Сохранился устав общества в изданиях разных лет, а также каталог библиотечных книг.
"Судя по списку членов, ясно, что в основанном в 1787 году в доме Вагнера Обществе Muses собиралась влиятельная элита латышского немецкого дворянства", - говорит Зайга Гайле.
Для более глубокого изучения деятельности общества и судеб его членов были начаты переговоры с историком Интой Дишлере, которая согласилась работать над этой темой исследования.
Однако не все находки оказались приятными. Штукатурка на стенах бывшего театрального зала была разобрана, открыв печальную картину - стены были сильно повреждены. Даже больше, чем предполагалось ранее.
То, что театр был построен 250 лет назад на месте бывшего склада, подтвердилось - вся кирпичная кладка состоит из замурованных арок и проемов, испещренных трещинами разного размера.
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