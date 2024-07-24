Фото В Риге при реконструкции Театра Вагнера были найдены исторические артефакты

Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

Рижское общество Muses (Die Gesellschaft der Musse in Riga) было закрытым обществом, основанным в 1787 году и управлявшим Домом Muses на улице Лиела Кениню, 4, в Старой Риге (ныне улица Рихарда Вагнера). Общество Muses было ликвидировано после репатриации балтийских немцев в 1940 году.

В переводе с немецкого die Musse означает "отдых", хотя латышское объединение Atpūtas biedrība в исторических документах пока не было обнаружено.

Пачка папирос, найденная во время реставрационных работ Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

Архитекторы создали карту с местами обнаружения документов на плане здания. Основные локации - этаж Muses и чердак, но старые газеты и журналы встречаются и в неожиданных и необычных подземных тайниках.

Например, хорошо сохранившийся журнал мод начала XX века с нарисованными моделями и даже страницей с выкройками.

Журнал мод с выкройками одежды, издававшийся в Риге. 1907/08 год Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

7 января 1912 года Общество Muses отпраздновало свое 125-летие, и это событие было отмечено каталогом в роскошном переплете. В нем тщательно перечислены члены общества, большинство которых составляют представители немецкого дворянства и гражданской элиты. В список почетных членов вошли мэр Риги Джордж Армистед и губернатор царского правительства со своей свитой.

Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

Во время демонтажа была найдена программа концерта с обеденным меню церемонии празднования 100-летия общества. Сохранился устав общества в изданиях разных лет, а также каталог библиотечных книг.

Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

"Судя по списку членов, ясно, что в основанном в 1787 году в доме Вагнера Обществе Muses собиралась влиятельная элита латышского немецкого дворянства", - говорит Зайга Гайле.

Для более глубокого изучения деятельности общества и судеб его членов были начаты переговоры с историком Интой Дишлере, которая согласилась работать над этой темой исследования.

Однако не все находки оказались приятными. Штукатурка на стенах бывшего театрального зала была разобрана, открыв печальную картину - стены были сильно повреждены. Даже больше, чем предполагалось ранее.

Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

То, что театр был построен 250 лет назад на месте бывшего склада, подтвердилось - вся кирпичная кладка состоит из замурованных арок и проемов, испещренных трещинами разного размера.

В фойе Театра Вагнера Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

3-й этаж театра Фото: Rīgas Riharda Vāgnera biedrība

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