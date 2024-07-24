Суд в России признал "экстремистом" владельца Amber Latvijas balzams. Часть активов будет конфискована

Тамбовский районный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям.

По утверждению российских властей, Шефлер поощряет обстрелы регионов России, а его компании финансируют фонд помощи ВСУ.

Генпрокуратура РФ подала иск против Шефлера и подконтрольных ему зарегистрированных в Люксембурге компаний Amber Beverage Group Holding и Stoli Group.

Генпрокуратура потребовала передать государству часть активов бизнесмена, находящихся в России, - акции Тамбовского областного ликеро-водочного завода АО "Амбер Талвис", калининградской компании "СПИ-РВВК", а также доле в уставном капитале компании "РВВК".

Подобные случаи конфискации компаний в России уже случались. По данным газеты "Коммерсант", в декабре 2023 года, удовлетворив аналогичное требование Генпрокуратуры России, Волгоградский районный суд конфисковал у украинских владельцев кондитерскую фабрику "Конти-Рус" в Курске.

В феврале 2024 года аналогичным образом была конфискована кондитерская фабрика бывшего президента Украины Петра Порошенко и компания его сына "Рошен" в Липецке.

Компания Amber Latvijas balzams является частью международного концерна по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group Holding, которому принадлежит 89,99% акций предприятия.

Акции Amber Latvijas balzams котируются во втором списке Рижской фондовой биржи Nasdaq.

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