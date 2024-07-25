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Видео В США произошло мощное извержение огромного гейзера

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В США произошло мощное извержение огромного гейзера
В США произошло мощное извержение огромного гейзера Фото: Ekrānuzņēmums no video/@khiskihowi/"X"

Мощное извержение гейзера произошло 23 июля в Йеллоустонском национальном парке в США, сообщает ABC News.

Драматический момент был запечатлен на видео. Из гейзера внезапно вырвались мощные струи горячей воды и вылетели куски земли.

Все посетители, которые находились поблизости, в панике покинули территорию.

В результате извержения был поврежден пешеходный мост, однако посетители не пострадали. Район гейзера закрыт, геологи проводят исследования.

Гейзер - это горячий источник, характеризующийся периодическим извержением горячей воды или пара из глубин Земли.

В мире насчитывается около 1000 гейзеров, половина из которых расположена в Йеллоустонском национальном парке.

В мире есть еще только шесть регионов, где есть гейзеры. В США есть два таких региона, а в Новой Зеландии, Исландии, России и Чили - по одному.

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