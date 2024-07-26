Семь очаровательных пород собак-долгожителей

Каждый владелец собаки мечтает провести со своим питомцем как можно больше лет. Rus.Postimees сделал подборку пород собак, которые могут прожить до 18 лет.
1. Сиба-ину - древняя порода маленьких собак из Южной Азии. Согласно масштабному исследованию, проведенному в Великобритании, именно собаки этой породы живут дольше всех - в среднем 14 лет и шесть месяцев. Внешне эта порода напоминает лису и стала очень известной в мире мемов. В ходе исследования были проанализированы данные более чем о полумиллионе собак, чтобы понять, как порода, пол и тип телосложения, например, влияют на среднюю продолжительность жизни собак.
2. Китайская хохлатая собака - одна из самых известных бесшерстных пород собак, которая может дожить до 13-18 лет. Как это типично для племенных собак, они время от времени страдают от проблем со здоровьем, таких как проблемы с глазами и зубами, однако известно, что некоторые китайские хохлатые живут более 20 лет.
3. Тибетский спаниель также относится к породам собак с большей продолжительностью жизни, чем у других. Согласно вышеупомянутому исследованию, средняя продолжительность их жизни составляет 15 лет и два месяца. Интересно, что исследование также показало, что собаки женского пола независимо от породы живут в среднем дольше, чем кобели. Тибетский спаниель был выведен монахами в тибетских монастырях в качестве сторожевой собаки.
4. Средняя продолжительность жизни австралийской овчарки составляет 12-15 лет, и это яркий пример того, что вопреки распространенному мнению даже крупные собаки могут жить долго. Это чрезвычайно умные собаки, которые, если они успешно размножаются, имеют достаточно крепкое здоровье. Им требуется много внимания со стороны хозяев и постоянная работа мозга, и у них могут развиться поведенческие проблемы, если им скучно.
5. Лхаса апсо - очень маленькие собаки с длинной шерстью, также выведенные в Тибете. Средняя продолжительность жизни - 12-15 лет. Порода лхаса апсо была выведена святыми людьми не менее двух тысяч лет назад. Их использовали в качестве сторожевых собак в храмах и монастырях. Тибетцы очень почитали этих собак, считая их реинкарнацией святых лам. Их никогда не продавали и не покупали, а дарили, и получить такую породу в дар считалось большой честью.
6. Бигль. Средняя продолжительность их жизни составляет 10-15 лет. У этой собаки очень силен охотничий инстинкт, поэтому от ее острого нюха очень трудно что-либо скрыть.
7. Ши-тцу могут жить до 18 лет. Собаки этой породы очень любят близость и времяпрепровождение со своей семьей. Однако у этой породы есть и ряд проблем с конституцией. Из-за того, что у них "висячий нос", им трудно дышать и в жаркую погоду они могут получить тепловой удар легче, чем собаки других пород.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!