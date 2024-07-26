Семь очаровательных пород собак-долгожителей

4. Средняя продолжительность жизни австралийской овчарки составляет 12-15 лет, и это яркий пример того, что вопреки распространенному мнению даже крупные собаки могут жить долго. Это чрезвычайно умные собаки, которые, если они успешно размножаются, имеют достаточно крепкое здоровье. Им требуется много внимания со стороны хозяев и постоянная работа мозга, и у них могут развиться поведенческие проблемы, если им скучно.

5. Лхаса апсо - очень маленькие собаки с длинной шерстью, также выведенные в Тибете. Средняя продолжительность жизни - 12-15 лет. Порода лхаса апсо была выведена святыми людьми не менее двух тысяч лет назад. Их использовали в качестве сторожевых собак в храмах и монастырях. Тибетцы очень почитали этих собак, считая их реинкарнацией святых лам. Их никогда не продавали и не покупали, а дарили, и получить такую породу в дар считалось большой честью.

6. Бигль. Средняя продолжительность их жизни составляет 10-15 лет. У этой собаки очень силен охотничий инстинкт, поэтому от ее острого нюха очень трудно что-либо скрыть.

7. Ши-тцу могут жить до 18 лет. Собаки этой породы очень любят близость и времяпрепровождение со своей семьей. Однако у этой породы есть и ряд проблем с конституцией. Из-за того, что у них "висячий нос", им трудно дышать и в жаркую погоду они могут получить тепловой удар легче, чем собаки других пород.

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