Рекордная жара и полмиллиона смертей. Как идут дела с глобальным потеплением?

Глобальное потепление набирает обороты, согласно всей статистике. Каждый из последних 13 месяцев был теплее, чем любой соответствующий месяц за всю историю наблюдений за климатом, показали несколько температурных баз данных, в том числе NASA и климатического центра Коперника при Евросоюзе.

К тому же, последние 12 месяцев подряд температура на планете превысила доиндустриальные уровни 1850–1900 годов более чем на 1,5°С. Порог условный, но именно его пытались удержать почти все страны мира, когда в 2015 году подписывали Парижское соглашение о борьбе с изменением климата.

Никогда такого не было

В исторической перспективе ничего подобного планета не переживала уже сотни тысяч лет.

Взять этот июль, например.

21 июля 2024 года среднемировая температура на поверхности Земли поставила новый рекорд. Он продержался ровно день и пал 22 июля — планета прогрелась до 17,16°C. Следующий день — 23 июля — вновь оказался теплее предыдущего рекорда 17,08°C, установленного всего год назад, 6 июля 2023 года.

Отклонения среднемесячной температуры от средней для аналогичного месяца за 1991-2020 годы Фото: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

«Меня особенно впечатляет то, как уверенно температуры последних 13 месяцев бьют все предыдущие рекорды, — сказал глава Центра Коперника Карло Буонтемпо. — Мы вышли на неизведанную территорию, где в ближайшие месяцы и годы нас непременно ждут новые сюрпризы».

Буонтемпо с такой ставкой рискует не больше, чем тот, кто прогнозирует снег зимой или очередную дежурную победу «Манчестер Сити» в английской «Премьер-лиге». А в этом случае даже меньше.