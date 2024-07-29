ВИДЕО Семья аистов в Тукумском крае страдает от бури

В гнезде белых аистов, за которым можно следить в прямом эфире Латвийского фонда природы, в понедельник весьма мрачная картина.

Пара аистов и их подросшие птенцы промокли под дождем, а большое гнездо все покрыто грязью.



Отметим, что летом прошлого года латвийские птицы пострадали еще сильнее - ибо буря сопровождалась градом. Тогда волонтеры находили на полях множество раненых аистов и других пернатых: их размещали в приютах, а добрые люди со всей страны отправляли пожертвования, чтобы помочь пострадавшим от разгула стихии.

Прямая трансляция из гнезда белых аистов

Как уже сообщалось, в понедельник в стране будет меньше осадков, чем минувшей ночью, но местами в Земгале и Видземе, а также в Риге, по-прежнему ожидаются сильные дожди, предупреждают синоптики.

В начале апреля в гнезде поселилась пара белых аистов Мама и Тукс. В середине мая самка отложила пять яиц и вылупилась пять птенцов. Однако слабые не выжили.

Естественным местом гнездования этих птиц являются деревья, ветви которых или верхушки сломанных стволов способны выдержать вес гнезда, который может достигать даже более 500 кг. Учитывая, что найти такие места непросто, зачастую птицу строят обитель на электрических столбах. Сейчас на них гнездиться порядка 80% популяции белых аистов.



Чтобы сделать гнездование более безопасным как для птиц, так и для местных жителей, а также снизить риски отключения электроэнергии, Sadales tīkls устанавливает металлические основания гнезд в слаботочной электросети, где это безопасно. Если обитель пернатых может создать проблемы, такое гнездо можно легко снять с опор - это делается с разрешения Управления охраны природы и в основном вне сезона гнездования аистов.

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