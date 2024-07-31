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С бывшего председателя Лиелвардской краевой думы будет взыскана государственная пошлина в размере 600 тысяч

rus.tvnet.lv/LETA
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Бывший председатель Лиелвардской краевой думы Янис Аболиньш
Бывший председатель Лиелвардской краевой думы Янис Аболиньш Фото: Ieva Čīka/LETA

Вступило в силу решение Земгальского окружного суда, согласно которому признан недействительным договор займа между самоуправлением Лиелвардского края и предприятием Riverside HK Ltd., вытекающий из векселя (долговых обязательств) на 200 млн евро, подписанного от имени самоуправления бывшим председателем Лиелвардской краевой думы Янисом Аболиньшем.

Аболиньш находился на посту главы самоуправления Лиелвардского края менее пяти месяцев. Депутаты избрали его председателем думы 7 июля 2015 года, а 3 декабря он опубликовал на сайте lielvārdietis.lv извинения, начавшиеся со слов: "Приношу извинения всем жителям Лиелвардского края за события, которые произошли в последние дни в Лиелвардской краевой думе! Мне искренне жаль, что мое доверие к людям привело к таким последствиям".

Речь шла о единолично подписанных Аболиньшем документах, которые фактически приостановили развитие края как минимум на два года.

В интервью Latvijas Avīze в декабре 2015 года он утверждал: "Это не какой-то вексель, налагающий долговые обязательства, а денежные инвестиции, которые должны были привести в порядок в крае дороги, теплотрассы и позволить сделать вложения в другие нужды".

Однако было несколько обстоятельств, которые вызывали беспокойство по поводу этой сделки у любого здравомыслящего человека. Во-первых, сумма векселя - 200 млн евро - примерно в 20 раз превышала годовой бюджет Лиелвардского края, во-вторых, глава самоуправления ни в коем случае не имел права подписывать такой документ без соответствующего решения думы.

Чтобы признать сделку Аболиньша несостоявшейся, самоуправлению Лиелвардского края пришлось обратиться с исковым заявлением в суд.

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