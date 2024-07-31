С бывшего председателя Лиелвардской краевой думы будет взыскана государственная пошлина в размере 600 тысяч

Аболиньш находился на посту главы самоуправления Лиелвардского края менее пяти месяцев. Депутаты избрали его председателем думы 7 июля 2015 года, а 3 декабря он опубликовал на сайте lielvārdietis.lv извинения, начавшиеся со слов: "Приношу извинения всем жителям Лиелвардского края за события, которые произошли в последние дни в Лиелвардской краевой думе! Мне искренне жаль, что мое доверие к людям привело к таким последствиям".

Речь шла о единолично подписанных Аболиньшем документах, которые фактически приостановили развитие края как минимум на два года.

В интервью Latvijas Avīze в декабре 2015 года он утверждал: "Это не какой-то вексель, налагающий долговые обязательства, а денежные инвестиции, которые должны были привести в порядок в крае дороги, теплотрассы и позволить сделать вложения в другие нужды".

Однако было несколько обстоятельств, которые вызывали беспокойство по поводу этой сделки у любого здравомыслящего человека. Во-первых, сумма векселя - 200 млн евро - примерно в 20 раз превышала годовой бюджет Лиелвардского края, во-вторых, глава самоуправления ни в коем случае не имел права подписывать такой документ без соответствующего решения думы.

Чтобы признать сделку Аболиньша несостоявшейся, самоуправлению Лиелвардского края пришлось обратиться с исковым заявлением в суд.

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